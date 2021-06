Száz alá csökkent a napi fertőzésszám

A stratégiai kommunikációs törzs tegnapi jelentése szerint az előző nap folyamán mindössze 89 új fertőzöttet azonosítottak, ami alig 37 százaléka az elmúlt két hét átlagának. Utoljára tavaly március 22-én volt két számjegyű a napi fertőzésszám: aznap halt meg az országban az első koronavírussal fertőzött beteg.

A vasárnap délelőtt – hétfő délelőtti időszakban a szokásosnál jóval kevesebb – mindössze tízezer – tesztet végeztek, de a találati arány így sem éri el a 0,9 százalékot. A járvány kezdete óta a hétvégi napokat követő vasárnapi és hétfői jelentésekben a kiértékelt tesztek száma az adott időszak átlagának legfeljebb harmadát éri el, de a fertőzésszám hétfői napokon sem esett száz alá a járvány kezdeti napjai óta.

A 19,3 milliós lakosságú Romániában eddig csaknem 1 080 000 embernél (5,6 százalék) mutatták ki hivatalosan a koronavírust. A járvány kezdete óta eltelt több mint 15 hónapban 30 878 koronavírusos fertőzött elhalálozása került a hivatalos nyilvántartásba. Közülük csaknem ötszázat az egészségügyi minisztérium által elrendelt utólagos ellenőrzések nyomán az utóbbi tíz napon vezettek be a COVID-statisztikába: köztük számos olyan halálesetet, amely még tavaly történt. A vasárnapi jelentésben – a korrekcióként bevezetett 82 eseten kívül – mindössze nyolc, előző nap jelentett haláleset szerepelt. Legutóbb tavaly április 5-én követelt 24 óra alatt kevesebb áldozatot a járvány, és tavaly június 11-e óta nem volt egy számjegyű az áldozatok száma. Tegnap a kórházban kezelt fertőzöttek száma 1671-re, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké 315-re csökkent.

Mindezek mellett az oltáskampány is lelassult. Az utóbbi héten átlagosan napi 20 ezer körül volt a beoltottak száma. Eddig 4 440 000 ember kapott legalább egy adag vakcinát, ami a 16 év feletti lakosság 27,6 százalékát jelenti. Alexandru Rafila, Romániának az Egészségügyi Világszervezethez delegált képviselője egy vasárnap esti interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az adatok azt mutatják, a koronavírus már csak szórványosan terjed, de ez még nem jelenti azt, hogy végleg megszabadultunk tőle, főként, hogy Romániában ez idáig a brit mutáns kivételével nem terjedtek el széles körben az újabb vírusmutációk. Ha azonban elterjednek az olyan, sokkal fertőzőbb változatok, mint az eddigiekhez képest 40 százalékkal gyorsabban terjedő indiai mutáns, akkor ismét közösségi megbetegedés lesz. Éppen ezért továbbra is bátorítani kell az embereket, hogy oltassák be magukat, mondta az orvos, hozzátéve, ha a hatóságok aktívan belevetik magukat az oltással és a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásba, akkor, ha hamarabb nem is, de nyár végén, ősszel, amikor ismét jobban terjedni kezd a vírus, az addig hezitálók közül sokan beoltatják majd magukat.