Erdélystat: Székelyföld közepesen teljesít

Amint az Erdélystat portál közölte: a koronavírus-járvány első évében Románia GDP-je reálértéken 4,4 százalékkal csökkent az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság előzetesen becsült adatai szerint. Az értéket később 3,9 százalékra korrigálták. A portál elemzése rámutat: a GDP éves csökkenési üteme hat erdélyi megyében volt kisebb az országos átlagnál. A rangsor élén Kolozs megye áll, ahol a tavalyi visszaesés mindössze 1,2 százalékos volt, ezt követi Maros (1,8), Szeben (3,0), Fehér (3,2), Brassó (4,0), illetve Hargita megye (4,3). Átlag feletti csökkenést Szilágy (4,7 százalék), Máramaros (4,8), Kovászna (5,1), Temes (5,6), Krassó-Szörény (6,1), Beszterce-Naszód (7,2), Arad és Bihar (7,7), illetve Szatmár (7,9) megyében jegyeztek.

Az elmúlt évtizedben Románia bruttó hazai összterméke nominális euró értéken 63 százalékkal bővült. Az egy főre jutó GDP ebben az időszakban – a 2020-as visszaesést is figyelembe véve – 6544-ről 11 162 euróra nőtt. Erdély gazdasági növekedése megelőzte az országos átlagot. Míg az évtized elején 32 százalék körüli volt a régió hozzájárulása az országos GDP-hez, ez megközelítőleg 33 százalékra emelkedett az elmúlt években. Az egy főre jutó nemzeti össztermék Bukarest-Ilfov régióban kiugró, 25 142 euró, ezt követi Erdély (10 684), Havasalföld (9019), és Moldvában a legalacsonyabb, 7182 euró. Erdélyen belül Közép-Erdély, Bánság és Dél-Erdély emelkedik ki, itt az egy főre jutó GDP 2020-ban 12 927, 11 817, illetve 11 681 euró volt. Ezektől viszonylag leszakadva következik a Partium (8446 euró), Székelyföld (7990 euró), majd Észak-Erdély (7704 euró).

Az elmúlt tíz évben a Kolozs és Maros megyéket felölelő közép-erdélyi régió erősödött látványosan, a gazdaság volumene itt megduplázódott 2011 és 2020 között, az egy főre jutó GDP értéke rendre meghaladta a dél-erdélyi, illetve a bánsági teljesítményt is. A partiumi régió gazdasági eredménye is jól alakult, a volumen 66, az egy főre jutó GDP 74 százalékkal bővült. Itt Bihar és Szilágy megye erősödött átlagon felül. Székelyföld is javított pozícióján, az egy főre jutó GDP tekintetében Észak-Erdély fölé került 2018-tól kezdődően. Kovászna és Hargita megyében az egy főre jutó GDP az országos átlag 71–73 százalékát éri el – közölte az Erdélystat portál.