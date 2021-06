Eszerint a háztartási kiadások főbb tételei a következők: élelmiszerek, nem élelmiszeripari termékek, szolgáltatások, társadalombiztosítások, adók és illetékek, a mezőgazdasági termeléshez szükséges eszközök és anyagok megvásárlása. A statisztikai intézet rámutat: a lakosság elhanyagolható összeget (átlagosan a kiadások mindössze 0,5 százalékát, 2019-ben ez 0,6 százalék volt) költi ingatlan- vagy területvásárlásra. (Agerpres)

AZ UNTOLD MEGLESZ. Szeptember 9-e és 12-e között tartják meg a kolozsvári Untold fesztivált – közölték a szervezők, akik szerint ez az első nagy európai fesztivál, amelyet bejelentenek erre az évre. A közleményben „a normalitáshoz való visszatérés ünnepének” nevezik a rendezvényt, ugyanakkor rámutatnak, a hatodik Untold megszervezése egyúttal garancia a fesztivál több mint ezer beszállítója és 15 ezer együttműködője számára arra, hogy több mint 16 hónap kényszerszünet után újraindíthatják tevékenységüket. Az, hogy az eredetileg tervezett augusztus helyett szeptemberi időpontra esett a választás, „extragaranciát” jelent arra, hogy idén biztonságos körülmények között sor kerülhet a fesztiválra – teszik hozzá. A 2019-es Untold fesztiválon több mint 375 ezer személy vett részt. (Agerpres)

ÚJABB ZSIDÓ TEMETŐT RONGÁLTAK MEG. Ismeretlen tettesek 16 síremléket döntöttek le Ploiești városának zsidó temetőjében, a rendőrség sírgyalázásért indított eljárást. A helyszíni vizsgálat nyomán megállapították, hogy a ledöntött sírkövek közül három összetört. Az újabb temetődúlás hírét Silviu Vexler, a romániai zsidó hitközség elnöke és parlamenti képviselője tárta a nyilvánosság elé közösségi oldalán. Két éve a bukovinai Husz­város (Huși) zsidó temetőjét dúlták fel: 73 sírkövet döntöttek le, illetve törtek össze. Később a Vaslui megyei rendőrség azt közölte, hogy három kiskorút gyanúsít, a sírkövek egy részét pedig kivágott fák rongálhatták meg. (Agerpres)

KÖZEL NÉGYMILLIÓ LEJ BÍRSÁGOT kell befizetnie a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak a környezetvédelmi felügyelőség kasszájába, mert elfelejtette megteremteni a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit a városban. Pedig a zöld hatóság 2017 óta figyelmezteti a városvezetést erre, és a pénzbírságok is érkeztek menetrendszerűen, de a hivatalban ezekről nem vettek tudomást. Így aztán a Soós Zoltán polgármester vezette önkormányzat megörökölt egy jó kis adósságot a Dorin Florea-féle városvezetéstől – egészen pontosan 9 981 300 lejt –, amitől most szeretnének megszabadulni valahogy, az ügyet hanyagul kezelő korábbi illetékesek ellen pedig pert indítanak. A baj csak az, hogy a hivatal számláit zárolták, így nem is pályázhat uniós támogatásokra. (Főtér)