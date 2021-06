Győzött Merkel pártja Szász-Anhaltban

Reiner Haseloff, Szász-Anhalt CDU-s miniszterelnöke az urnazárás után. Fotó: Robert Michael / dpa Picture-Alliance via AFP

A legnagyobb vesztes a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németországnak (AfD), amely a közvélemény-kutatások alapján vártnál és az előző, 2016-os Landtag-választáson elért eredményénél is gyengébben szerepelt, de továbbra is a második számú politikai erő az ország keleti részén, a volt NDK területén fekvő Szász-Anhaltban. A CDU és az AfD mellett négy párt jutott be a magdeburgi Landtagba, a Baloldal (Die Linke), a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és új szereplőként a liberális FDP. Támogatottságuk nagyságrendekkel elmarad a CDU-éhoz és az AfD-éhez képest. A Baloldal és az SPD jelentősen gyengült, a Zöldek a vártnál kevésbé erősödtek. Mindez részben annak tulajdonítható, hogy az AfD áttörésének esélye miatt érzett aggodalom tízezres nagyságrendben terelt választókat más pártoktól az AfD győzelemének megakadályozására az egyedül esélynek tartott CDU-hoz.

A CDU a szavazatok 37,1 százalékát gyűjtötte össze, 7,3 százalékponttal erősödve a 2016-os 29,8 százalékhoz képest. A jobbközép néppárttól jobbra álló AfD 20,8 százalékot szerzett, 3,5 százalékponttal kevesebbet az öt évvel korábbi 24,3 százaléknál. A Baloldal 11 százalékos eredménnyel végzett a harmadik helyen, 5,3 százalékponttal elmaradva a 2016-os 16,3 százaléktól. Az SPD első alkalommal süllyedt a tízszázalékos határ alá, a szavazatok 8,4 százalékát szerezte meg, 2,2 százalékponttal kevesebbet a 2016-os 10,6 százaléknál. A Zöldek erősödtek, a szavazatok 5,9 százalékát szerezték meg, 0,7 százalékponttal többet az öt évvel korábbi 5,2 százaléknál. Az FPD ezúttal átlépte az ötszázalékos küszöböt, így tíz év után ismét képviseletet szerzett a tartományi gyűlésben. A szavazatok 6,4 százalékát szerezték meg, 1,5 százalékponttal erősödve a 2016-os 4,9 százalékhoz képest. A választási részvételi arány 57,4 százalék volt, csökkent az öt évvel korábbi 61,1 százalékhoz képest.

A CDU 2002 óta megszakítás nélkül kormányoz Szász-Anhaltban. A vasárnapi választással véget ért ciklusban az SPD-vel és a Zöldekkel volt koalícióban. Az új ciklusban egyedül az SPD-vel is alakíthat többségi kormányt.