Moszkvát bírálja Charles Michel

Charles Michel üzenetében arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán telefonbeszélgetést folyatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ennek folyamán az unió és Oroszország közötti kapcsolatok mellett a koronavírus-járvány hatásairól és legyőzéséről tárgyaltak. A tanácsi elnök elmondta, hogy a telefonbeszélgetés során mindenekelőtt az Európai Tanács álláspontját ismertette az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat illetően. Emlékeztetett: a tagállami vezetők elítélték az EU tagállamai és más országokkal szemben kifejtett „jogtalan, provokatív és bomlasztó” orosz tevékenységeket. Kiemelte: az Európai Unió egységének üzenetét közvetítette a Kreml számára a tekintetben, hogy az EU szolidáris az érintett országokkal. „Az Európai Unió és Oroszország kapcsolatának alacsony szintje vagy annak további romlása egyik félnek sem érdeke” – fogalmazott.

Megismételte: az EU továbbra is támogatja Ukrajna függetlenségét, önállóságát és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül, és hangsúlyozta Oroszország kötelezettségét a minszki megállapodások maradéktalan végrehajtásában. A fehéroroszországi helyzettel összefüggésben Michel ismertette, hogy az Európai Tanács tagjai május végi csúcstalálkozójukon újabb büntetőintézkedések bevezetésében állapodtak meg Fehéroroszországgal szemben, és abban, hogy szankciókkal sújtanak fehérorosz tisztségviselőket is válaszként arra, hogy a fehérorosz hatóságok minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát, és őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó Raman Prataszevics ellenzéki újságírót, valamint barátnőjét, Sofia Sapegát. Közölte azt is, hogy az Európai Unió pénteken megállapodott: megtiltja a fehérorosz légitársaságok számára, hogy átrepüljenek az EU légterén és hozzáférjenek az unió területén fekvő repülőterekhez.

Michel egyebek mellett közölte azt is, hogy véleményt cseréltek a koronavírus-járvány hatásairól és legyőzésének fontosságáról is. Egyetértettek abban, hogy a világjárvány elleni küzdelem sikere érdekében világszerte mindenki számára elérhetővé kell tenni a hatékony koronavírus elleni védőoltásokat – közölte az Európai Tanács elnöke.

Michel és Putyin legutóbb március 22-én folytattak telefonbeszélgetést. Az Európai Tanács elnöke akkor azt hangsúlyozta, hogy az Oroszországgal fennálló kapcsolatok csak akkor javíthatók, ha tartós előrelépés történik olyan kérdésekben, mint a minszki megállapodások végrehajtása, a tagállamok elleni hibrid és kibertámadások leállítása, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása. A beszélgetés során felvetődött Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus ügye is. Ezzel kapcsolatban Charles Michel megismételte az EU korábbi felszólítását, amely szerint az orosz hatóságoknak szabadon kell engedniük az ellenzéki politikust és átlátható vizsgálatot kell folytatniuk az ellene elkövetett mérgezéses merényletkísérlet feltárására.