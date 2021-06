Színpadra írta, de valójában nem drámai helyzetekből épül fel O. Horváth Sára Életigen című darabja, melyet Kiliti Krisztián rendezésében mutat be a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata ma 19 órától a kamarateremben. Kiliti Krisztián színészként és dramaturgként is tevékenykedik, rendezőként pedig ez lesz az első kőszínházi munkája. Elmondása szerint inkább forgatókönyvre emlékeztet a szöveg, mely többsíkú és rengeteg témát érint, ezenkívül a zene is fontos eleme a produkciónak.