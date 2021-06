Egy éve telepedtek meg a tűzoltók Baróton

Adrian Simtea megköszönte a megyei tanácsnak, Barót önkormányzatának és az erdővidéki polgármesteri hivataloknak, hogy közös erővel felépítették a tavaly átadott székhelyet. Az elmúlt tizenkét hónapban négyszáznál több alkalommal léptek közbe: oltottak tüzet, szállítottak koronavírusos beteget, mentettek meg a helyszínen súlyos szívbeteget, s több esetben vajúdó nőknek is segítettek.

Az, hogy hívás esetén Barótról és nem Sepsiszentgyörgyről indulnak, hatalmas előnyt jelent, hiszen a sürgős eseteknél minden perc számít. Régebb háromnegyed óra is kellett, hogy a helyszínre érkezzenek, ez most 15–20 percre csökkent. Ezért is sikerült például a január 6-án Baróton és február 23-án Bibarcfalván kiütött tűznél a lángok tovaterjedését meggátolniuk és a vagyoni kárt minimálisra csökkenteni – mondotta a parancsnok. Mióta a baróti székhely megépült és a sajtóban többször népszerűsítették a tűzoltósági karriert, nőtt a pálya iránt érdeklődők száma, de sajnos, a felvételi vizsgán mind elbuktak. Hogy ennek elejét vegyék, nyáron felkészítőt tartanak az érdeklődök számára – jelentette ki.

Tamás Sándor köszönetet mondott a tűzoltóknak és a rohammentősöknek az áldozatos munkájukért. A megyeitanács-elnök úgy fogalmazott, bár kezdetben sokan nem hitték, hogy a székház megépül és a tűzoltók megtelepednek Baróton, mégis célt értek, a számok pedig azt bizonyítják – a tűzoltóknak és a rohammentősöknek 412 esetben kellett közbelépniük –, igenis, jó döntés volt, hogy évek kitartó munkájával megépítették a székházat: általa jót tettek Erdővidéknek.

Benedek-Huszár János polgármester köszönetet mondott Tamás Sándornak, a várossal közösséget vállaló és a költségekbe bepótoló önkormányzatoknak és Barót volt elöljárójának, Lázár-Kiss Barna Andrásnak, amiért a közjó érdekében készek voltak cselekedni, a tűzoltóknak pedig azt ígérte, számíthatnak az ő támogatására is. Mint mondotta, a kórház modernizálása során a tűzoltóság környéke is rendezettebb, könnyebben megközelíthető lesz, a környező utcák aszfaltozása pedig ahhoz fog hozzájárulni, hogy hamarabb célt érhessenek.