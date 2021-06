Szilveszter Szabolcs alpolgármester elmondta: tudomása szerint, ha a kézdiszentléleki aszfaltkészítő állomást beüzemelik, akkor annak folyamatosan működnie kell, hogy veszteség nélkül tudjon termelni, és amint az időjárás jobbra fordul, azonnal megkezdődik az utcák helyreállítása. A városháza munkatársai minden kátyút feltérképeztek a város területén, és lesz, ahol csak foltoznak, másutt pedig új aszfaltszőnyeg kerül az utcákra. Az Ady Endre utcában csak foltoznak, mert tervben van az útszakasz közművesítése, és értelmetlen lenne új burkolatot önteni. Új aszfalt kerül a kézdioroszfalvi körforgalomba, és teljesen új réteget kap a Fecske utca, ahol rendezik a Szabadság utcai kereszteződés közelében lévő kis parkolót is.

Nagyobb munkálatot végeznek a Hóvirág utcában, ahol jelenleg a sok jármű miatt káosz uralkodik, a parkolási felületet is bővíteni kell. Itt fizetéses parkolási rendszert vezetnek be. „A szűk terület miatt ez az egyetlen, ha nem is a legjobb lehetőség a gondok részleges megoldására. Így oda tudunk hatni, hogy akinek 2–4 autója van, ne tartsa az összest a tömbháza előtt. Nem a városkasszába befolyó pénz a fontos, hanem az, hogy valamiképpen rendet teremtsünk” – magyarázta Szilveszter Szabolcs. Mint elmondta, az Ady negyedben a Margaréta utcai, tavaly felújított parkolóban (felvételünkön) is új aszfaltszőnyeget öntenek, és a helyek kifestése után ott is fizetéses lesz a parkolás.