A sepsiszentgyörgyi Bács Noémi és párja azért döntött úgy, hogy beoltatja magát, mert szeretnének külföldre utazni, ugyanakkor arra is gondolnak, hogy később talán fizetni kell az oltásért. Eddig sem féltek attól, hogy megfertőződnek koronavírussal, a vakcinát pedig kizáróan azért vállalják, hogy szabadabban mozoghassanak.

Úgy vélik, sokan félelemből nem oltatják be magukat, mert sokfélét hallanak a mellékhatásokról, korábban ők is tartottak attól, hogy valami bajuk esik. A Johnson & Johnson vakcinát választották, egy tűszúrással akartak túl lenni rajta. Mironica Emőke is sepsiszentgyörgyi, ő tizenöt éves lányával érkezett az oltási pontként berendezett sátorhoz. Férje külföldön dolgozik, bár átesett a koronavírus-fertőzésen, már korábban beoltatta magát. A vakációban szeretnének nyaralni, ezért kérték az oltást, az anyuka számára a Johnson & Johnson vakcinát, lányának a Pfizert.

Lapunk érdeklődésére Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató elmondta, a prefektúra, a megyei közegészségügyi igazgatóság és a katasztrófavédelmi felügyelőség szervezésében tartott oltási maratonon a 219 beoltottból tizennégyen voltak 12–15 év közöttiek (ők csak a Pfizer vakcinát kaphatják), a második oltásra bárhol, bármelyik oltási központban jelentkezhetnek, akkor is kötelezően szülő/gyám kíséretében. Faluról is érkeztek a hétvégi oltásmaratonra, vasárnap húszan voltak, ugyanaznap négyen más megyéből, ketten külföldről jöttek – tájékoztatott az igazgató. Tegnap reggelig 66 451 személyt oltottak be a háromszéki oltási központokban, ebből 29 076-an a második dózist is megkapták, 1651-et családorvosi rendelőben oltottak be.

A megyei kormányhivatal tegnap kiadott közleménye szerint Ráduly István prefektus elégtelennek minősítette a vidéki lakosság részvételét az oltásmaratonon, és azt várja el a polgármesterektől és családorvosoktól, akár házról házra járva győzzék meg az embereket: saját és mindannyiunk érdeke, hogy megfelelő átoltottsággal elérjük a nyájimmunitást. Szerinte csak így védhetjük ki, hogy a járvány egy esetleges negyedik hulláma ismét korlátozásokhoz vezessen. Értsük már meg végre, hogy csak az oltással nyerhetjük vissza szabadságunkat, kaphatjuk vissza korábbi életünket – szögezi le a kormánymegbízott.