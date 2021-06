Erdélyi párlat- és pálinkaverseny

Az ákovita a pálinka régi magyar megnevezése – ezzel utalnak az erélyi pálinkafőzés hagyományaira –, a szó a latin aqua vitából, azaz életvíz fogalomból származik – magyarázta Becze. A verseny megszervezésével környékbeli párlat- és pálinkakészítők kérésének tesznek eleget, sokan szerették volna, hogy Erdélyben is legyen egy rangos szakmai megmérettetésük – hasonlóan a magyarországiakhoz. Az erdélyi résztvevők mellett számítanak magyarországi, a Kárpát-medence más országából érkező versenyzőkre is – húzta alá a főszervező. „Úgy gondoljuk, jó és hasznos lesz, ha végre itthon is szervezünk egy olyan versenyt, amelyen nem csak térségi, hanem szélesebb, nemzetközi kitekintésben is megmérettethetik magukat a helyi termelők. A nemzetközi szinthez illően pedig nagyon erős lesz a bírók tábora is. Lényeg, hogy a bírálatok révén tanulni, fejlődni lehessen. Igazából ez az egyik legfontosabb célja a versenynek” – ismertette az eseményt Becze.

A versenyre két csoportban jelentkezhetnek az érdeklődők. Egyrészt a vállalkozói kategóriában méretkezhetnek meg a párlatokat, pálinkákat előállító üzleti vállalkozások. A párlatokat, pálinkákat saját magánfőzőben vagy bérfőzdében előállító magánszemélyek számára az egyéni kategóriát nyitják meg.

Az üzleti kategóriába minden mintából kétszer félliternyi mennyiséggel kell nevezni, ha 0,35 literes kiszerelésű pálinkákat vagy párlatokat forgalmaznak, akkor a nevezéshez három palackra lesz szükség. Az egyéni kategóriában versenyző termelőktől csak fél liter mintát kérnek – mondta Becze.

Az eseményre a mintákat június 11-ig kell benevezni, a bírálatra 18-a és július elseje között kerül sor, a díjátadó következő napon. További részleteket a verseny honlapján – akovita.ro – találnak a háromszéki érdeklődők.