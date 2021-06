Nem enyhítettek a Balkán mészárosa büntetésén

Az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) tegnapi döntésében elvetette a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017-ben elítélt Ratko Mladić fellebbezését, és megerősítette a „Balkán mészárosának” is nevezett volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó szabadságvesztését elrendelő ítéletet.

Mladić a 2017-ben hozott, életfogytig tartó szabadságvesztést elrendelő ítélet ellen a következő év márciusában nyújtott be fellebbezést, az ENSZ felügyelete alatt működő nemzetközi ügyészség azonban tavaly augusztusban a határozat fenntartását kérte. Az ítélet kihirdetését az eredeti ügyrend szerint tavaly márciusra ütemezték, azonban el kellett halasztani, egyrészt mivel Ratko Mladić műtéten esett át, másrészt a koronavírus okozta járványhelyzet miatt. A hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmus keddi közleménye szerint „a fellebbviteli kamara fenntartja Ratko Mladić életfogytig tartó szabadságvesztésére vonatkozó ítéletet”, a döntés jogerős, további fellebbezésnek nincs helye.

A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) 2017 novemberében hirdetett ítéletet a boszniai szerbek hat egykori vezetője, köztük Ratko Mladić ellen muszlimok terhére a délszláv háború idején elkövetett etnikai tisztogatás ügyében. Mladić vezetésével a Szerb Köztárasági Hadsereg 1995 júniusában előre kitervelten és módszeresen mészárolt le mintegy 8700 bosnyákot, főleg férfiakat és fiúkat Srebrenicában. A cél a muszlim közösség kiirtása volt. A délszláv háborús bűnöket kivizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erők gyilkosságsorozatát. A srebrenicai mészárlás a boszniai háború legvéresebb tragédiája volt. Az 1992–1995-ös délszláv háborúban mintegy százezren vesztették életüket és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.

A bosznia-hercegovinai háromtagú államelnökség bosnyák és horvát tagja üdvözölte, szerb tagja viszont elítélte a tegnapi döntést. Šefik Džaferović, az államelnökség bosnyák tagja szerint valódi igazságszolgáltatás történt, a következő lépés az, hogy a szerb nép is elfogadja ezt az ítéletet. „Nincs olyan ítélet, amely megfelelő lenne azokért a bűncselekményekért, amelyeket Ratko Mladić követett el. Fontos, hogy egy ilyen bűnöző soha többé ne lehessen szabad, lényeges, hogy a bűneit néven nevezték, és fontos, hogy a civilizált világ ezt követően csak háborús bűnösként emlékezik majd rá” – fogalmazott a politikus. Šefik Džaferović ugyanakkor sajnálatának adott hangot, hogy a bíróságnak „nem volt ereje és bátorsága” arra, hogy népirtásnak minősítse a további hat településen történt gyilkosságokat. Željko Komšić, az államelnökség horvát tagja szerint a tegnapi ítélet is megerősíti azt a korábbi állítást, hogy a boszniai szerbek tervezetten és szervezetten akartak etnikai tisztogatást végezni Bosznia-Hercegovinában. Milorad Dodik, a boszniai államelnökség szerb tagja szerint azonban a hágai bíróság döntése a nemzetközi jogba vetett bizalmat ásta csak alá, „a bíróság ugyanis nem tudta bizonyítani a közvetlen felelősséget a bűncselekményekért”. A szerbek számára egyértelmű, hogy ezzel az ítélettel is csak a srebrenicai mészárlás „mítoszát” akarják megteremteni, ami viszont „meg sem történt”.

„Majdnem harminc év után végre a végéhez ért a „vándorcirkusz”, befejezést kapott a Ratko Mladić-ügy – jelentette ki Darko Mladić, a hágai elítélt fia a szerbiai közszolgálati televízióban a döntésre reagálva. Örömének adott ugyanakkor hangot, hogy a bíróság nem súlyosbított az ítéleten, és nem ítélte népirtásnak a srebrenicai mellett a további hat boszniai településen történteket. Hozzátette: most egyetlen célja az, hogy meglátogassa az apját, és megvitassák, lehetséges-e az ítélet valamiféle revíziója.