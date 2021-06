Jó lesz az út a Hatodon

Tamás Sándor megyeitanács-elnök múlt heti baróti látogatása alkalmával a kistérségben folyamatban levő infrastrukturális beruházásokról is beszélt. Mint fogalmazott, a kivitelezők által vállalt határidők tarthatóak, egyedül a nagyajtai híd újjáépítése okoz gondot.

A megyevezető szerint a helyiek kritikája sok esetben jogos volt, hiszen csak nehézségek árán lehetett Málnásfürdőtől a Hatodon, Nagybaconon és Baróton át az ágostonfalvi hídig terjedő szakaszon közlekedni. A Hatodon át az átereszek megépítése miatt huszonkétszer kellett az utat átvágni, ami miatt igazi „tankcsapdák” alakultak ki. Ezt a kérdést a kivitelezővel történt megegyezésnek, és a cég jóindulatának hála zömében már megoldották, Bibarcfalva és Barót közt van még némi tennivaló, de azokat is hamarosan teljesen elkészítik, és zökkenőmentes lesz a forgalom. Ezen a szakaszon az elmúlt időszakban több helyen útpadkát szélesítettek, ahol szükséges volt, alapot öntöttek, a tizenöt híd közül négyet újjáépítettek már, Nagybaconban 115 méter betontámfalat emelnek a pataknál, ami nemcsak biztonságosabbá teszi az utat, hanem két méterrel meg is szélesíti azt. Az első szakaszt – az ágostonfalvi hídtól Barót körgyűrűjén át Bibarcfalváig – július 15-ig adják át. Addig elkészülnek a terelőúti hidak, rákerül a koptatóréteg, az úttestet lefestik és a táblákat is kihelyezik.

Szeptember elsejéig felszedik a hatodi kanyarokban a kockakövet, alapoznak és aszfaltoznak, az Utász-forrásnál, amelynek környékét utoljára 1973-ban rendezték, parkolót alakítanak ki. A teljes szakasz 2022. novemberére készül el – jelentette ki.

Hamarosan kezdődik a munka a szintén uniós forrásból fedezett Barót körgyűrűje – Barót központja – Olasztelek – Vargyas – és a hargitai megyehatárig tartó útszakaszon is. Ez esetben is szükség lesz az utat használók türelmére, de meggyőződése, megéri várni rá, mert a következő másfél-két évben olyan úthálózat-fejlesztés fejeződik be, amilyenre az elmúlt ötven évben nem volt példa Erdővidéken – mondotta Tamás Sándor.

Könnyebb lesz azoknak is, akik az Olt túloldalán Ágostonfalva, Ürmös, Apáca és Szászhermány felé vennék az irányt – jelentette ki a megyeitanács-elnök –, mert a Brassó megyeiek is nekifogtak az uniós pénzből készülő út elkészítéséhez. Ígérte, a háromszéki részen, a véceri emlékműtől az ágostonfalvi határig tartó szakasz is megújul.

A kistérségi beruházások közül egyedül Nagyajtán van gond: két közbeszerzés után sincs kivitelező a négy munkálat – híd elbontására, -építése, terelőút kialakítására, valamint a Nagyajta és Középajta útjainak találkozásánál az útkereszteződés átalakításának – elvégzésére.