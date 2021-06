Következő írásunk

Jövő héten szombaton, azaz június 19-én nyitja meg kapuit a sepsiszentgyörgyi városi strand. A létesítményt működtető önkormányzati tulajdonú Sepsi ReKreatív Kft. vezetősége szerint egyelőre a tavalyi szabályok szerint tervezik megnyitni, ha addig nem jelenik meg valamilyen új rendelkezés. Bodor Loránd igazgató lapunkat arról tájékoztatta, hogy felvették a kapcsolatot az illetékes államtitkársággal is, remélik, időben választ kapnak. A vállalat vezetője továbbá azt is elmondta, hogy az oltóközpont továbbra is a strand főépületében marad, de a vendégek fogadását ez nem befolyásolja.