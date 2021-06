Jövő héten szombaton, azaz június 19-én nyitja meg kapuit a sepsiszentgyörgyi városi strand. A létesítményt működtető önkormányzati tulajdonú Sepsi ReKreatív Kft. vezetősége szerint egyelőre a tavalyi szabályok szerint tervezik megnyitni, ha addig nem jelenik meg valamilyen új rendelkezés. Bodor Loránd igazgató lapunkat arról tájékoztatta, hogy felvették a kapcsolatot az illetékes államtitkársággal is, remélik, időben választ kapnak. A vállalat vezetője továbbá azt is elmondta, hogy az oltóközpont továbbra is a strand főépületében marad, de a vendégek fogadását ez nem befolyásolja.

Bodor Loránd lapunknak elmondta, noha a lehetőséget megteremtette a kormány, hogy a létesítmény kapacitása hetven százalékán működhessen, friss rendelkezések híján azonban azt még nem tudni, milyen biztonsági, járványmegelőzési szabályokat kell betartani a medencék körül. A tavalyi rendelkezések nem vesztették hatályukat, így arra készülnek, hogy ezeket alkalmazzák, ha nyitásig esetleg újak nem jelennek meg. A múlt évben, amikor tíz nappal korábban nyitott a létesítmény, a szabályok szerint a napozóágyak közötti távolság legkevesebb két méter kellett legyen (az önkormányzat négyszáz darab ilyen alkalmatosságot szerzett be az akkori nyitásra), kivétel, ha az illetők, akik igénybe veszik ezeket, egy háztartásból valók, ők egymáshoz közelebb is használhatják. Tilos volt ugyanakkor törülközőn, pokrócon napozni, üldögélni, illetve a vízben is négy négyzetméteren egy ember tartózkodhatott. Bodor Loránd arra egyelőre nem tudott pontos választ adni, hogy idén is két napszakban (délelőtt és délután) lehet-e majd igénybe venni a strandot, és egyszerre legtöbb ötszáz személynek, vagy egész napos nyitva tartással üzemelhet majd.

Mivel a főépületből nem költöztetik el az oltásközpontot, a beléptetés a nagykapun át történik majd – ahogy egy évvel ezelőtt –, a pénztárosokat már tavaly is szabadtérre költöztették, és nem volt gond a jegyek, belépők kiváltásával. Ezek ára egyébként nem változik, 25 lej az alap, amely a medencékhez való hozzáférésre, illetve egy nyugágy bérlésére jogosít fel. Az online jegyvásárlás idén is lehetséges, a Sepsi ReKreatív honlapján lehet beszerezni a belépőket. Remélik, nem lesznek olyan bakik idén, hogy valaki két hétre előre megvásárolta a belépőt, de aznap éppen esős idő volt, így nem tudta kihasználni. Próbálják arra biztatni az embereket, hogy az online jegyváltást használják, de ez akkor működne igazán hatékonyan, ha csak kizárólag így lehetne belépőt váltani. Azonban már csak az idősebb korosztály miatt is – akiknek gondot okozhat az online jegyvásár – nem tehetik meg, hogy a helyszínen ne árusítsanak belépőket. A szabadtéri részeken átmeneti öltözőket is kialakítanak. Bodor Loránd szerint a létesítményt már nagyrészt előkészítették a vendégek fogadására, már csak pár kisebb simítást kell elvégezni.