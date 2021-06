Védtelen virágaink

Ez elég körülményes: a környezetőrségnek kell eljárnia a helyi rendőrség megkeresésére. Azaz mire az illetékes szervek kiérnek a piacra, már rég elfogy az erdőről hozott kincs. Nehezíti a számonkérést az is, hogy a hóvirágnak nem minden fajtája védett – például az sem volt az, amit a mi falusi kertünkből ástak ki gyökerestől, még mutatóba sem hagytak belőle. Ezt már nem is jelentettük, mert mikor gyümölcslopásért tettünk panaszt (nem pár szemről volt szó, hanem az egész termésről), kinevettek. A feltúrt földön állva nem valami barátságosan gondoltunk arra, akinek valószínűleg eszébe sem jut, hogy a más kárából szépíti az udvarát, mikor a kertészetekben minden is kapható, de már nem volt mit tenni. Mondtam ugyan édesanyámnak, hogy fussunk, mert a városban még utolérhetjük a sajátunkat is, de nem díjazta az ötletet. Azt sem, hogy a hatóságok következetesen szemet hunynak az efféle garázdálkodás felett.

A jelenség ugyanis nem egyszeri, a gyűjtögetésből élők kikelettől lombhullásig folyamatosan kínálnak valamit, amit jobb lett volna a helyén hagyni. Most éppen a pünkösdi rózsán a sor, nagy csokrokat kötnek a már vörös listán levő pompázatos sárga virágból, és láthatóan senki nem zavartatja magát emiatt. Mert hát úgysem lehet megbírságolni egy jövedelem nélküli személyt. De talán az is eredményre vezetne, ha a tiltott árut minden egyes alkalommal elkoboznák, és a segélyt is megvonnák a természet megrablóitól. Ha pedig az állam nem végzi a dolgát, mi is tehetünk valamit: bármennyire szép az a csokor, ne vegyük meg azért, mert már úgyis letépték. Ha nem lesz, akinek eladni, nem lesz érdemes szedni sem. És akkor nem lepusztult, kifosztott helyekre mehetünk kirándulni, hanem vadvirágos rétekre. Ez az élmény pedig sokkal többet tart, mint a vázába kényszerített, pár nap után szemétre kerülő alkalmi dekoráció.