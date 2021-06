Pap Lajos mérnök, a cég kézdivásárhelyi részlegének megbízott vezetője elmondta: az Achim András utcával párhuzamos szakaszon nemcsak a vízvezetéket cserélték ki, hanem új tűzoltó csapot is szereltek, továbbá a Gábor Áron Szakképző Líceum, a 3. számú Napközi Otthon, illetve több magáningatlan is új csatlakozást kapott, ugyanakkor egy további problémát elhárítva az új szennyvízvezetéket is beüzemelték. Mivel Kézdivásárhelyen a vízhálózatot korábban úgy alakították ki, hogy az egyes szakaszok kiiktatása nehézkes vagy teljességgel lehetetlen volt, a munkálat során arról is gondoskodtak, hogy ez a probléma is megszűnjön. A Benedek Elek utca új aszfaltburkolatot kap. A kedvezőtlen időjárás ellenére a Csernátoni utcában jelenleg is dolgoznak, a zöldövezet helyreállítása zajlik, a vezetékcsere miatt keletkezett gödröket termőfölddel töltik fel, pótolják a járdaszegélyeket és újra lerakják a térkövet. Amint az időjárás megengedi, hamarosan összefüggő aszfaltszőnyeg kerül a feltört részekre.