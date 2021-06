Ifjúsági irodát nyit Sepsiszentgyörgy

A leghamarabb augusztusban üzembe lépő új irodában közös munkára alkalmas tér is lesz – jelentette be Vargha Fruzsina alpolgármester. A fiatalok nagyon tartózkodóan viszonyulnak a polgármesteri hivatalhoz és általában az ügyintézéshez, de sokféle problémára keresnek választ, és ebben segíthet nekik a számukra kigondolt új iroda, ahová bárki bármikor betérhet. A most felújítás alatt levő három helyiségben nem csupán ügyfélfogadásra rendezkednek be, különböző projektek lebonyolítására, gyűlések megtartására is alkalmas lesz, és a nemzetközi mobilitási programokról is tájékoztatást nyújt majd. Az alpolgármester azt is elmondta: várhatóan három munkatárssal indul az iroda, akiket a kolozsvári Pont csoport segítségével képeznek ki az ifjúsági munkára. (demeter)