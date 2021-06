Valeriu Gheorghiţă, a SARS-CoV-2 elleni immunizálási kampány koordinátora úgy nyilatkozott tegnapi sajtótájékoztatóján, hogy elégedett a kampány megszervezésével, és hogy valószínűleg Romániában a legkönnyebb hozzájutni az oltáshoz minden európai ország közül. Jelenleg csak az nem oltatja be magát, aki nem akarja – fogalmazott Gheorghiţă a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján.

A katonaorvos úgy vélte, a lakosság immunizálásának ritmusa nem szervezési hiányosságok miatt lassul, és nem is kommunikációs vagy logisztikai akadályok okozzák, hanem az, hogy a lakosság egyes rétegei nem bíznak a hatóságokban. Ez a bizalmatlanság más oltásokkal kapcsolatban is tetten érhető, nem csak a COVID-19 elleni vakcina esetében, tette hozzá.

Azt is elmondta, valószínűnek tartja, hogy az európai országok közül Romániában lehet a legkönnyebben hozzáférni az oltáshoz, ráadásul a polgárok az oltóanyag típusát is kiválaszthatják. Az átoltottság növeléséhez azonban a kedvezményezettek akaratára is szükség van.

Véleménye szerint Romániában sikerül féken tartani a járványt, naponta néhány száz új megbetegedést regisztrálnak, és 0,2 ezrelék körüli az országos incidencia. A hivatalos adatok szerint a hétfő délelőtt – kedd délelőtti időszakban közel 19 ezer teszt elvégzése után 202 újabb koronavírusos megbetegedést igazoltak, a járvány ez idő alatt 21 áldozatot szedett. Kórházban 1526 személyt kezelnek, közülük 295-öt intenzív osztályon.



Háromszék kitartóan sereghajtó

Sajtótájékoztatóján Gheorghiţă azt is elmondta, az országos átoltottsági átlag a 12 év fölötti lakosság 25 százaléka. Az átoltottsági ranglistát Bukarest vezeti, ahol a 12 éven felüli lakosság 43,8 százaléka be van oltva COVID-19 ellen; a fővárost Kolozs (40,4), Szeben (34), Brassó (32,1), Temes (31) és Konstanca (30,7) megye követi. Az immunizálás lehetőségével legkisebb arányban a Kovászna (17,5), Bákó (16,7), Giurgiu (16,2), Botoşani (16,1) és Suceava (15,1) megyei lakosság élt. Valeriu Gheorghiţă leszögezte, ezekben a megyékben is fokozatosan nő az átoltottság, ami örvendetes.

Amúgy Románia Európában a 15., világviszonylatban pedig a 28. helyen áll a SARS-CoV-2 elleni vakcina mindkét dózisával beoltottak arányát tekintve – ezt Andrei Baciu egészségügyi államtitkár közölte. Ismertette, Románia eddig 14 720 749 adag vakcinát kapott, ennek az 56,30 százalékát használták fel, ami szám szerint 8 288 345 adagot jelent.



Vesztegzár veszélye

Sajtótájékoztatóján megkérdezték az újságírók Valeriu Gheorghiţától, meglátása szerint mikor éri el az 5 milliót a beoltottak száma Romániában. Az oltási kampány vezetője úgy vélekedett, két-három héten belül teljesülhet ez a cél, de ez nagyban függ az oltási ütemtől. Rámutatott, jelenleg az a prioritás, hogy azokra a településekre összepontosítsák az erőforrásokat, amelyeken az átoltottság nem éri el az 5 százalékot. „Azok a települések, amelyeken alacsony a beoltottak aránya, azt kockáztatják, hogy vesztegzár alá kerülnek, ha ismét nőni fog az új megbetegedések száma. A magas átoltottságú településeken sokkal kisebb annak a lehetősége, hogy olyan mértékben nőjön az új esetek száma, ami korlátozó intézkedések bevezetését indokolná” – magyarázta.

Gheorghiţă kiemelte, továbbra is cél a 60–70 százalékos átoltottság elérése, ezáltal ugyanis megelőzhető egy újabb megbetegedési hullám. Ennek a veszélye nem múlt el, a járvány nem ért véget, továbbra is terjed legalább négy aggodalomra okot adó vírusváltozat – figyelmeztetett a szakember.

Az oltás beadására ösztönző esetleges jutalmak bevezetése kapcsán a katonaorvos rámutatott, nem került még szóba ez a lehetőség, és meglátása szerint nem is vezetne eredményre, nem lendítene az oltási kampány ütemén.