Veszélyhelyzet újabb harminc napig

Harminc nappal hosszabbította meg a kormány a veszélyhelyzetet Románia területén, a hosszabbítás június 12-étől érvényes. A hírt Florin Cîţu miniszterelnök jelentette be a szerdai kormányülés végén.

Cîţu közölte: a labdarúgó Európa-bajnokság Romániában megrendezésre kerülő nyolcaddöntős mérkőzésén a Nemzeti Aréna befogadóképességének 50 százalékát foglalhatják el a nézők. Azt is bejelentette: a június 27-ei időközi helyhatósági választásokat megelőző kampány keretében tartandó szabadtéri rendezvényeken maximum ezer személy vehet részt. Növelték a beltéri magánrendezvények (lakodalmak, keresztelői összejövetelek stb.) megengedett létszámát: az új előírás értelmében zárt térben tartott magánrendezvényen maximum 200 személy vehet részt, amennyiben fejenként 2 négyzetméteres területet tudnak biztosítani számukra.

Az újabb enyhítésekre annak következtében kerülhetett sor, hogy a járványügyi helyzet továbbra is javuló tendenciát mutat: a stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése több mint 28 ezer teszt eredményének kiértékelése után 140 újabb koronavírusos megbetegedésről tájékoztat, és 228 koronavírussal diagnosztizált személy halálát közli, közülük azonban 214 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán. Kórházban szerdán1436 személyt kezeltek, közülük 272-en szorultak intenzív terápiás ápolásra.

Mindezek mellett azonban nagyon akadozik az oltáskampány: a naponta beoltott személyek száma nem éri el az ötvenezret, az egyre többek által igényelt Johnson & Johnson mellett a másik három vakcinából közel háromszor annyian adatják be az emlékeztető oltást, mint az első adagot.

Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője ismételten arra figyelmeztetett, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a koronavírus elleni oltás védelmet biztosít és csökkenti a súlyos megbetegedés kockázatát, többek között az indiai változat esetében is. „Ha új információk kerülnek felszínre, mert új tanulmányok bármikor előkerülhetnek, akkor az egész tudomány alkalmazkodni fog, hogy megoldja a problémát. (...) A lényeg az, hogy ha valakit egyáltalán nem oltanak be, az illető és a körülötte lévő emberek sokkal veszélyeztetettebbek” – nyomatékosította Arafat a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján. A katasztrófavédelem vezetője ugyanakkor nem óhajtotta kommentálni Bukarest második kerülete polgármesterének azt a javaslatát, hogy ingyen adag miccset és üdítőt kapjon az, aki beoltatja magát. „Számunkra minden módozat fontos, ami révén minél gyorsabban növelhető a beoltottak száma” – jelentette ki Arafat, nyomatékosítva, hogy a cél a 60–70 százalékos átoltottság elérése.

Arafat ugyanakkor kifejtette, jelenleg nincsenek a járvány negyedik hullámára utaló jelek, de bármikor súlyosbodhat a helyzet, például új variánsok felbukkanásával. „Mi egy ideje jól állunk, de ezt a nyugodt periódust a felkészülésre kell használnunk. A legfontosabb felkészülés pedig az oltás felvétele és a szabályok betartása. Főleg azoknak, akik külföldre mennek szabadságra. Jól nézzék meg, hova mennek, ne menjenek fertőzésnek kitett régiókba, olyan helyekre, ahol nem ismertek a járványügyi adatok, olyan helyekre, ahol új vírusvariánsokról tudunk, mert fennáll a veszély, hogy megfertőződnek, és ezt hazahozzák az országba” – figyelmeztetett Arafat.