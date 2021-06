Kiállítás Kézdivásárhely. A Vigadó Művelődési Ház, Kézdivásárhely Önkormányzata, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében ma 18 órától (esőnap: június 11.) Kézdivásárhely főterén szabadtéri kiállítás nyílik Rév­komárom és Háromszék a fotóművészet tükrében címmel, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívásos pályázatának köszönhetően jött létre. A kiállításon a helyi alkotók mellett a rév­komáromi Helios Fotóklub tagjai is bemutatkoznak.

IKA ALKOTÓTÁBOR. A III. Csernátoni Ika Alkotótábor tárlatát ma 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban nyitják meg. Megnyitóbeszédet mond dr. Deák Ferenc Loránd művészettörténész. Fellép a csernátoni Végh Antal Általános Iskola furulyacsoportja. A kiállítás július 5-ig látogatható.

FESTÉSZETI TÁRLAT. Az Erdélyi Művészeti Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszinti kiállítótér) június 11-ig 10–17 óráig tekinthető meg Véső Ágoston festőművész kiállítása.

Színház

A Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgyön ma és 12-én, szombaton 19 órától a kamarateremben O. Horváth Sára Élet­igen című darabját játssza. Rendező: Kiliti Krisztián.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház közönség előtt is bemutatja felnőtt nézőknek szóló kirakat-elő­adását. A Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című, Örkény István egyperces novelláiból készült rendhagyó előadást 14 éven felüli nézőknek játsszák június 10–30. között. A Szabadság téren felépített nézőtér 12 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni. A nézőket arra kérik, vigyenek magukkal személyi igazolványt és hajgumit.

Zene

KAMARAZENE. Az Árkosi Művelődési Központ koncerttermében (Bástya Ház, Sepsiszentgyörgy. Olt utca 6. szám) ma 17 órától a a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai lépnek fel: Máthé Izabella, Huszár Kincső, Sebestyén-Lázár Kata, Éltes-Jakócs Rózsa, Molnár Kitti, Neaga Eszter, Szabó-Baász Misha, Ivanitzky Kriszta, Csáki Karina, Rátz Ágota és Bernadette Brânduș Ciceo. Zenei szervező: Császár Katalin zenetanár, katedrafőnök; zongorakíséret: Szabó-Silkódi Levente és Simon Vilmos zongoratanárok. Egy jegy ára 5 lej. Műsoron: Zempléni László, Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Natalya Baclanova, Jean-Baptiste Lully, Joseph Haydn, Johann Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann, Weiner Leó, Carl Reinecke, Ro­bert Valen­tine, Marțian Negrea, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Ernesto Khöler, Bernhard Romberg, Wilhelm Popp, Marin Marais, Carl Stamitz Petre Elinescu, Vasile Jianu és Jules Demersseman művei.

SZIMPLA. A sepsiszentgyörgyi Szimplában Ovidiu Lipan Țăndărică, a román rockzene legismertebb dobosa, az egykori Phoenix együttes alapembere két volt zenekarbeli társával, Ulli Brand gitárossal és Mani Neumann hegedűssel rendkívüli koncertet ad ma 20 órától. ¯ Ugyanott pénteken 19.30-tól a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákzenekara, az Álljunk meg! nevű együttes koncertje hallható. A zenekar tavaly októberben alakult, fiatal kora ellenére máris sikeres, hiszen idén májusban a székelyudvarhelyi Székelyföldi Peron Music fesztiválon a második díjat nyerte el.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN a Boldog Özséb-templomban pénteken 19 órától Kristófi János, a nagyváradi székesegyház orgonistája, karnagya, a Partiumi Egyetem oktatója ad orgonakoncertet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja ma: 17 órától Tom és Jerry (románul beszélő), 17.45-től A nomádok földje (román felirattal), 19.30-tól Szerelmek, esküvők és egyéb katasztrófák (román felirattal), 20 órától Még egy kört mindenkinek (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Tűsarkú, menő cipő, a kisbaconi óvoda sikerei. 19.47 Nem is olyan könnyű várost vezetni. Diákok felelős helyzetben. 20.00 A tria­noni diktátumra emlékeztek Vargyason. 20.30 Gyermeknap Baróton. 20.44 A tűzoltók, a rohammentő-szolgálat és az út­építések mérlege. 20.56 Adomány erdővidéki gyermekeknek. 21.05 Lakóssági fórum Miklósváron. A műsorok visszanézhetők a www.erdtv.com internetes portálon és az Erdovidektv YouTube-csatornán is.

ERDÉLY TV. Euro 2020 címmel új, napi háttérműsor indul az Erdély TV-n a labdarúgó-Eb-ről. A műsor június 7. – július 11. között látható a Mozaik műsor részeként. A bajnokságot megelőző napokban bemutatásra kerülnek az Euro 2020 helyszínei, de megismerhető az Európa-bajnokságok története is. A torna megkezdése után mindennap összefoglalják az elmúlt nap legfontosabb eredményeit, a legizgalmasabb pillanatokat és a soron következő mérkőzések lehetséges kimenetelét. A műsor hétköznapokon 18.15-től látható.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától a Háló közösség tagjai vezetik az imaórát az esti szentmise előtt. Pénteken Jézus szívének ünnepe, szentmisék 7.30-tól és 18 órától lesznek.

PLÉBÁNIAI EST KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Ferenc pápa Patris corde – Atyai szívvel kezdetű apostoli levele alapján plébániai estet tartanak férjeknek, édesapáknak ma 19–21 óráig a kézdivásárhelyi Boldog Özséb­templomban.

Tudástár-előadás Kézdivásárhelyen

A Wegener Pro Sanitate Alapítvány és a Vigadó Művelődési Ház közös szervezésében, június és július folyamán Tudástár néven zajlik előadás-sorozat. Elsőként ma 18 órától Balla Ede Zsolt íróval és néprajzkutatóval találkozhatnak az érdeklődők, aki Ősi szimbólumok és az életfa címmel tart előadást a művelődési ház nagytermében. Az est második felében lehetőség nyílik további párbeszédre, illetve az előadó könyveinek (Szent földünk rajza, Oltáron az Olt, A szív kápolnája) megvásárlására és dedikálására is. Belépés regisztráció alapján. A helyek száma korlátozott.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Baróton ma 9–11 óráig a Kossuth Lajos, a Víz, a Szabadság és a Béke utcában ♦ Sepsiszentgyörgyön ma 8–9 óráig a Sajtó utcai 14–18-as tömbházban és az Inkubátorházban, 9.30–10.30-ig az Ág utcai 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24 és 25-ös tömbházban, 11–12 óráig a Romulus Cioflec utcai 26-os és 34-es tömbházaban, 12.30–13.30-ig a Deer Suc Kovászna székhelyén, 14–15 óráig a Román Hadsereg utcában (a vasútig), a Malom és a Közép utcában, az autóbusz-állomáson, az általános iskolában és a napköziben; pénteken 8–9 óráig a Gödri Ferenc utcai 2, 4, 5-ös tömbházban, a kínai üzletben (volt Spar), 9.30–10.30-ig a Gróf Mikó Imre utcai 1-es tömbház A–F lépcsőházaiban, 11–12 óráig a Kulakert utcában és a Petrom-benzinkútnál ♦ Sugásfürdőn pénteken 12.30–13-30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

Lomtalanítás. A Tega ma Lemhényben, pénteken Kézdialmáson és Csomortánban folytatja a lomtalanítást. Minden limlomot – bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat stb. – ingyenesen szállítanak el, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, 5 kiló leadott üvegért 0,5 liter sör jár. ♦ A Păiuș David hadnagy úti hulladékgyűjtő ajtaját több lakó nem tudta kinyitni az elmúlt időszakban. Ez a probléma a régi, kártya alakú nyitókkal áll összefüggésben. Arra kérik azokat a lakókat, akik az adott gyűjtőpontnál hasonló problémába ütköztek, hogy az Ág utca 1. szám alatt található székháznál jelentkezzenek az ingyenesen átvehető nyitóért. Az új csipkulcsot hétköznapokon 9–14 óráig lehet átvenni, csütörtökön 16.30-ig van ügyfélfogadás.

GUZSALYAS ALAPÍTVÁNY. Újraindultak a kézműves-foglalkozások: csütörtökönként 17–20 óráig mesés kézműves-foglalkozás, keddenként 17.30–19.30 óráig agyagozás. Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Míves Ház, Kós Károly út 5A. Érdeklődni a 0267 311 732-es vagy a 0745 076 531-es telefonon lehet.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-­címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK ERDŐVIDÉKEN. A június 16-ig zajló találkozókon az elmúlt fél esztendő önkormányzati történéseiről és megvalósításairól, illetve az elkövetkező időszak tennivalóiról és terveiről beszélnek. Bibarcfalván június 11-én, pénteken 19 órától a kultúrotthonban; Köpecen június 15-én, kedden 19 órától a kultúrotthonban; Felsőrákoson június 16-án, szerdán 19 órától a kultúrotthonban lesznek lakossági fórumok.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.