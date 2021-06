Szabó Csongor annak ellenére kényszerült autót váltani, hogy a Máramaros Ralin a Ford Fiesta R2T-vel remekül teljesítettek, hiszen a kétkerék-meghajtású autók és az RC4-es kategóriában egyaránt a 2., míg összetettben a 11. helyen zártak. Pilótánk elmondása szerint már a két hete megtartott legutóbbi bajnoki futamon a kelleténél jobban füstölt az autójuk, s tüzetes ellenőrzés után kiderült, hogy motort kell cserélni benne. „Valószínű, hogy két verseny erejéig fogom vezetni a Peugeot 208 R2-t, amellyel várhatóan a pénteki shakedownon fogom megtenni az első métereket. Ez egy 1.6-os, szívómotoros 208-as, amely nagyban különbözik a korábban általam vezetett Peugeot 206-tól. Ég és föld a különbség a két autó között” – nyilatkozta érdeklődésünkre a szentgyörgyi versenyző.

A román ralibajnokság versenynaptárába 2019-ben visszakerülő Argeș Ralira szerda délig összesen 74 egység nevezett be, a mezőny pénteken négy és szombaton további négy gyorsasági szakaszt teljesít majd. A pitești-i főhadiszállású futam első napján Câmpulungon és környékén száguldanak a versenyautók, a ralisok másnap felfelé, majd lefelé is teljesítik a legendás Transzfogaras egy részét (a Vidraru-tó és a Capra menedékház között). A hétvégi megmérettetés összhossza 457,6 km, ebből a nyolc mért szakasz 122,7 km-t tesz ki. „Bérelt autóval versenyzünk az Argeș Ralin, s nagyon remélem, hogy gyorsan összeszokunk. Ezen a versenyen az az elsődleges számunkra, hogy célba érjünk és elégedettek legyünk magunkkal. Keményen kell dogoznunk azért, hogy összerakjuk ezt a versenyhétvégét, és azért is, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Az időjárás ezúttal is befolyásolhatja a versenyt, így a gumiválasztás igen fontos lesz, de mi nem fogunk különösebben kockáztatni” – tette hozzá Szabó.

A pontverseny állása négy futam után: * összetett: 1. Bogdan Marișca (Ford Fiesta R5) 119.20 pont, 2. Simone Tempestini (Škoda Fabia R5) 96.80 pont, 3. Bogdan Cuzman (Škoda Fabia R5) 75.2 pont… 14. Szabó Csongor (Ford Fiesta R2T/Peugeot 208 R2) 25.4 pont * kétkerék-meghajtású autók: 1. Mihai Manole (Renault Clio R3) 100.2 pont, 2. Szabó Csongor (Ford Fiesta R2T/ Peugeot 208 R2) 85.2 pont, 3. Radu Necula (Suzuki Swift Sport) 62.60 pont * RC4-es kategória: 1. Mihai Manole (Renault Clio R3) 102.6 pont, 2. Szabó Csongor (Ford Fiesta R2T) 85.2 pont, 3. Ovidiu Costea (Peugeot 208 R2) 52.4 pont. (tibodi)