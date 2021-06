A hazai lakosság mindössze 5 százaléka ismeri és tudja is helyesen alkalmazni az elsősegélynyújtási módszereket – derül ki egy 2015-ös felmérésből. Ezt az arányt kívánja javítani a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület, amely március óta a Háromszéki Ifjúsági Szervezettel (HÁRIT) partnerségben fiatalok körében szervez célirányos elméleti és gyakorlati felkészítőt. Eddig több mint háromszázan kapcsolódtak be a hiánypótló előadásokba.

Buna Hunor Attila, a Salvatore Egyesület elnöke elmondta: azt tapasztalták, sokan nem ismerik az elsősegélynyújtás alapjait, s azért döntöttek úgy, hogy a fiatalok körében népszerűsítik, oktatják a legfontosabb tudnivalókat az újraélesztésről, általános sürgősségekről, idegen testes fulladásról, mert amennyiben sikerül megnyerniük őket, néhány éven belül ez a korosztály lesz az, amely szükség esetén közbe tud lépni és hatékonyan alkalmazni tudja a tanultakat.

Két hónap alatt a HÁRIT 13 tagszervezetét keresték fel, s a biztonsági előírások szigorú betartása mellett mintegy 350 fiatalt készítettek fel, képviselőiknek pedig a pénteki sajtótájékoztatón okleveleket adtak át. A cél az, hogy az év végéig minden háromszéki ifjúsági szervezet tagjai megismerjék az említett módszereket.

Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke kifejtette: büszkék arra, hogy egy humanitárius szervezet is tagja tömörülésüknek, hiszen fontos munkát végeznek, ezt igazolják a visszajelzések, illetve az új, világot uraló helyzet is, amikor mindannyiunkban erősebb a vágy, hogy egészségesek legyünk. Rámutatott, szeretnék országos szintre emelni az elsősegély-karavánt, ezért a programot előterjesztették a Magyar Ifjúsági Értekezletnél, fontosnak tartják ugyanis, hogy minél szélesebb körben taníthassák az elsősegélynyújtást.

A HÁRIT tevékenységei kapcsán a szervezet vezetője ismertette: a járványhelyzet miatt tavaly nem sikerült találkozniuk a fiatalokkal, idén azonban felkeresték a tagszervezeteket, és arra biztatták az ifjakat, hogy az egészségügyi előírásokhoz igazodva próbáljanak ismét tevékenykedni. Az előző időszakban online konferenciát szerveztek, a vidéki szervezetek a hagyományokat elevenítették fel, március 15-én közös megemlékezést tartottak, de jártak már Bukarestben is az ifjúsági szervezetek szempontjából fontos intézményeknél, s ezt a szakmai utazást a következőkben is folytatják. A városnapok megszokott színfoltját, a Saint George Got Talent tehetségkutatót is sikerült összehozni, a jelentkezőktől videókat kértek be, ezeket értékelték.

Kelemen Szilárd szólt arról is: jó esély mutatkozik arra, hogy ebben az évben megtarthassák a SIC Feszt ifjúsági fesztivált. Ennek időpontjáról, helyszínéről, egyéb részleteiről a következő időszakban egyeztetnek, az már bizonyos, hogy kisebb léptékű lesz, mint az előző kiadások, ám arra törekszenek, hogy a járványmegelőzési szabályokhoz igazodva tartsák meg a fiatalok körében népszerű rendezvényt.