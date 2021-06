A kormányfő a Magyarország újraindul! címmel megrendezett gazdasági csúcskonferencián kiemelte: a gyereket nevelő családokat megviselte a koronavírus-járvány miatti válság, sok olyan család van, amelynek hozzá kellett nyúlnia a tartalékaihoz. Ezért ha sikerül elérni Magyarországon az 5,5 százalékos GDP-növekedést, a miniszterelnök azt javasolja a kormánynak, hogy a gyermeket nevelő szülőknek 2022 elején adják vissza azt a személyi jövedelemadót, amelyet 2021-ben befizettek a költségvetésbe. „Azt javaslom, hogy ezt ne osszuk szét, ne ide vagy oda tegyük, hanem az egészet egyszerűen adjuk vissza azoknak, akik megdolgoztak érte, akik ezt megkeresték, és utána befizették a költségvetésbe” – mondta. A leggazdagabbaknak erre nincs szükségük, tehát az átlagjövedelemnél kellene húzni egy határt, és az ez alatt befizetett szja-t a gyermeket nevelő szülőknek visszaadni, hogy újra feltölthessék tartalékaikat. A kormányfő számításai szerint ez 550–580 milliárd forintot jelent. A Portfolio gazdasági portál számításai szerint az intézkedéssel elsősorban az egy és két gyermeket nevelő családok járhatnak jól, ahol mindkét szülő dolgozik és az átlagbér alatt keres. Esetükben akár az egymillió forintot (mintegy 15 ezer lejt) is meghaladhatja a visszajáró összeg.

Azt is hangoztatta: kétszázezer forintos minimálbérnek „kell lennie a horizonton”. Azonban figyelmeztetett – ha „rázúdítjuk” egy lépésben a 200 ezer forintos minimálbért a magyar kis- és középvállalkozásokra, akkor azok tönkre fognak menni, elbocsátások lesznek, és nem teljes foglalkoztatás, hanem munkanélküliség várható. Ezért, ha magasabb minimálbért akarunk – 200 ezer forintot egy vagy két lépésben – akkor ehhez a kis- és középvállalkozásoknak segítséget kell adni az őket terhelő adók érzékelhető csökkentésével. Kijelentette azt is: a 13. havi nyugdíj visszavezetésének folyamatát is végig kell vinni, a következő évben oda kell adni a 13. havi nyugdíj második heti részletét is.

Orbán Viktor bejelentette, lezárul a gazdaságvédelem szakasza, a gazdaság újraindításának szakasza jön, és két új operatív törzs jön létre: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter vezetésével pedig a társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzs.

Orbán szerint a válságban Magyarországon szinte mindenki helyt állt, nem lehet megnevezni olyan társadalmi csoportot, amely becsődölt volna. Kiderült, hogy amikor kell, az egészségügyi rendszer jobban teljesít, mint több nyugati országban, az egészségügy szervezettsége, döntés- és cselekvőképessége megelőzi néhány nálunk gazdagabb országét. A digitális oktatásra egyik napról a másikra kellett átállni, és senki nem gondolta volna, hogy ez ilyen gyorsan és hatékonya megy majd. A családok sem csődöltek be, pedig sok szülőnek otthon kellett maradnia a gyerekekkel – emlékeztetett. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az „az egymillió dolláros kérdés”, hogy milyen lesz a világgazdasági, az európai és a magyar gazdasági rendszer a válság után. Szerinte az európai és a világgazdaságban is a biztonságra törekvés lesz jellemző. A biztonságra törekvés azt jelenti, hogy Magyarország egy járvány elleni védekezésben nem függhet másoktól, az önvédelem képességét meg kell teremteni, önellátónak kell lenni védőeszközökből, gyógyszerből és vakcinából akkor is, ha éppen nincs járvány, ehhez a kapacitásnak és a termelésnek meg kell lennie. A biztonságos gazdaság szerinte a külkapcsolatokra is igaz: nem lehet, hogy Magyarország csak a nyugati lábán álljon, a keleti irány is fontos.