Kirakatszínház felnőtteknek

Örkény István egyperces novelláiból készült a Cimborák Bábszínház 14 éven felülieknek szóló Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című előadása, melyet még az évad első felében, tavaly ősszel készített a társulat a színházakra vonatkozó járványügyi intézkedések állandó módosításaira reagálva. Valójában ezeknek az intézkedéseknek tulajdonítható az is, hogy az előadás csak ma este kerülhet bemutatásra egy meglehetősen szokatlan helyszínen: a Tamási Áron Színház egyik kirakatában, az utcára épített nézőtér előtt.

Amint a társulat közleményében áll, eredetileg október 20-ára tervezték a bemutatót, azonban pár nappal azelőtt Sepsiszentgyörgy járványgörbéje pirosra váltott, így a kulturális intézmények kénytelenek voltak bezárni kapuikat a közönség előtt.

Abszurd helyzet, hisz az előadást éppen azért tervezték „kirakatszínháznak”, hogy a nézőknek ne kelljen bemenniük az épületbe, ne legyen semmiféle közvetlen kapcsolat játszók és befogadók között. Később a járványmutató sárgára váltott, de az aktuális rendelkezések még mindig nem adtak lehetőséget a kirakatszínházi előadás bemutatására. Hét hónap telt el azóta, és hosszas engedélyeztetést követően az előadást közönség előtt is játszhatják június 10–30. között. Végre élőben is találkozhat a társulat a közönséggel, megengedték, hogy a vitrinben játsszanak, a főtérre épített nézőtérrel. Abszurd a négyzeten. Ráadásul a darab is ilyen, hiszen Örkény István a magyar abszurd irodalom egyik legfontosabb képviselője.

Társadalomkritika bábokkal, avagy görbe tükör egy ablaküvegen keresztül, Örkény-módra. Erre kell számítani! – hirdeti az előadás ajánlója. A társulat szerint egy dolog biztos: manapság az abszurditás hétköznapi, a groteszk megszokott, mert a világ a feje tetejére állt. Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház vezetője érdeklődésünkre kifejtette, hogy az előadásnak a szó hagyományos értelmében vett rendezője nincsen, társulati rendezés volt, képletesen szólva az élet a karmester. Hogy miért, az egyértelműen kiderül az előadás történetéből.

„A főszereplő Nagymamóka, akinek néha siralmasan tragikus, máskor meghatóan romantikus vagy épp hajmeresztően félelmetes, de mindenképpen fordulatos és akciódús kalandjait követhetjük figyelemmel. Dehogyis! Nincs semmi izgalmas! Igazából nem is történik semmi… szóval nincs semmi újság! Sőt, Nagymamóka nem is főszereplő! A szódásüveg az! Vagy inkább a gránitobeliszk? Esetleg egy krizantém? Végül is minden csak nézőpont kérdése” – fogalmaznak közleményükben az alkotók.

Játsszák: Darvas Emőke, Nagy-Lázár József, Páll-Gecse Ákos és Sánta Yvette. Közreműködik Giacomello Roberto és Máthé Kincső. Díszlet és bábtervező: Ferenczi Zoltán. A főtéren felépített nézőtér 12 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni. A bemutatót követően még nagyon sok alkalommal játsszák az előadást június folyamán, este 21:07 és 21:57 órától. Részletek a társulat Facebook-oldalán. Egy jegy ára 10 lej, Csüdöm Eszternél lehet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon. A nézőtéren a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Amint a társulat közleményében áll, az előadást megtartják, ha esik, ha havaz, ezért a szabadtéri előadási viszonyoknak megfelelően kell öltözködni.