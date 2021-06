A kovásznai oltóközpont forgalma is csökken

A központ indulásakor az Astra Zeneca oltóanyagot kapták meg az igénylők, mindannyiuknak beadták a második adagot is – ezzel lezárult az Astra Zenecával való oltás. Jelenleg Pfizer oltóanyag is van készleten, aki igényli, első oltásként vagy ismétlésként is ezt kaphatja, az Astra Zeneca helyett pedig a Johnson & Johnsont ajánlják – mondta Thiesz. „Készleten van az oltóanyag, Johnson & Johnson és Pfizer egyaránt, a bejelentkezési sorrendben zajlik az oltás, nincs tolongás, nem kell várni, mégis csökken az oltásra jelentkezők száma” – értékelt, hozzáfűzve: mindent megtettek, hogy népszerűsítsék az oltást, ismertté tegyék a központot. Sajtóban, az online médiában, a közösségi oldalakon tették közzé a tudnivalókat, de úgy látszik, aki igényelte az oltást, az megkapta, a lakosság hátralévő része önszántából nem él a lehetőséggel. Utolsó lehetőségként a napokban a szállodákkal vették fel a kapcsolatot, a fürdővendégek, az üdülni érkezők körében ismertették a kovásznai oltási központ lehetőségeit – akár az első, akár az ismétlő oltás szempontjából is.

Thiesz azt is elmondta, a központ minden szükséges anyaggal el van látva, a személyzet is teljes, hétvégeken, hivatalos ünnepnapokon is nyitva tartanak reggel nyolc és este nyolc óra között. Ha marad az érdektelenség, adott pillanatban sor kerülhet a központ bezárására, aki meggondolja magát, és mégis igényelné az oltást, valószínűleg más településre kell majd menjen oltakozni – jegyezte meg. „Mindenkinek azt kellene meggondolnia, ha jön egy következő fertőzési hullám, aki be van oltva, védettséget élvez, ha el is kapja a betegséget, az könnyű lefolyású lesz” – hívta fel a figyelmet.

Az utolsó adatok szerint a kovásznai oltóközpontban 1104 személy kapta meg az Astra Zeneca első oltását és az ismétlést is. A Pfizer oltóanyagból több mint 1400 első dózis, és közel 1000 második fogyott el. Hogy ez mennyire tükrözi a kovásznaiak beoltottsági arányát, nem lehet tudni, hiszen sokan más településekről érkeztek a fürdőváros oltóközpontjába, a helybéliek között is van, aki máshová ment az oltásért – összegzett Thiesz János.