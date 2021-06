Módosul a gyakornok program

Az idén is várja a gyakornokoskodni kívánó fiatalokat Sepsiszentgyörgy önkormányzata, de a tavalyhoz képest módosítottak a programon – közölte Vargha Fruzsina alpolgármester.

Jelentkezni valószínűleg júliusban lehet majd, a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó intézmények munkájában részt venni pedig augusztus és szeptember folyamán. 2020-ban 34 fiatal jelentkezett gyakornoki munkára, ők egyenként két-három hetet dolgoztak valamelyik irodában vagy kihelyezett intézménynél. Többségük a tapasztalatok szerint nem a kötelező egyetemi gyakorlatot akarta ezzel letudni – habár ilyenek is voltak –, hanem tájékozódásra, tanulásra, látóköre szélesítésére törekedett, de akadt olyan is, aki nem jelentkezett a megadott időpontban, vagy nem úgy állt hozzá, ahogy kell. Néhányan – 10–13-an – azonban jobban kapcsolódnak a városhoz, azóta is aktívan részt vesznek a rendezvényeken vagy különböző programokban önkénteskednek, és ez Vargha Fruzsina szerint pozitív fejlemény.

Ebben az évben eleve kevesebb jelentkezőre számítanak, mert már szabadabban lehet mozogni (tavaly a járvány jobban helyhez kötötte az embereket), de a tapasztalatokból okulva megszűrik a jelentkezőket egy rövid interjúval. A másik változás az lesz, hogy hosszabb időre veszik fel a gyakornokokat, mert két hét csak annyira elég, hogy belejöjjenek, és épp akkor távoztak, amikor már valóban hasznukat vehették volna. (demeter)