András-Nagy Róbert kórházmenedzser elmondta, a szabályokat úgy dolgozták ki, hogy a hozzátartozó jelenléte hasznára legyen a szülőnőnek, és ne az orvosi tevékenységet hátráltassa, ugyanakkor ebbe bele kell egyeznie az érintett kismamának is. Elsősorban a leendő édesapákra gondoltak, de lehet első fokú rokon is (csak egyikük), akinek ebben az időszakban eleget kell tennie bizonyos járványügyi feltételeknek: az illető legyen immunizálva legkevesebb tíz napja koronavírus ellen (oltóanyagtól függően a vakcina mindkét dózisával) vagy rendelkezzék legtöbb 72 órás negatív PCR-teszttel, illetve az is elfogadható, ha átesett a fertőzésen és igazolni tudja, hogy a meglévő antitest szintje elegendő a védettséghez. Kérdésre válaszolva a kórházvezető elmondta, mivel a dúla mint szakmai besorolás hivatalosan nem elfogadott az országban, ők nem lehetnek jelen a szülésnél.

A szülésre bejelentkező kísérők felkészítőjének részleteit dr. András Pál, a megyei kórház szülészet-nőgyógyászat osztályának vezetője ismertette. Az első három egyórás találkozón általános ismereteket adnak át a terhesség különböző szakaszairól, a természetes szülésről és a császármetszésről, valamint a hüvelyi szülés menetéről, a negyedik alkalommal arról tájékoztatják az érdeklődőket, mit jelent az újszülöttnek áttérni a méhen belüli életről a méhen kívüli világra, mi a lényege a születés utáni első percekben végzett vizsgálatoknak, felméréseknek, az ötödik találkozón pedig a szakemberek válaszolnak a kérdésekre és kiosztják a bizonylatot a képzésen való részvételről. András doktor elmondta, a vajúdás alatt, a szülés passzív fázisában sokat jelenthet egy hozzátartozó jelenléte, de ha a szülőszobán szolgálatot teljesítő szakszemélyzet úgy ítéli meg, hogy a kísérő zavaró tényező, illetve az esetlegesen fent álló komplikációk indokolják, megkérhetik, hogy a szülőszobán kívül várakozzék. A kitolás fázisában, illetve császármetszés esetén a műtőben nem lehet jelen a kísérő, de világra jötte után az újszülöttet azonnal kézbe veheti – mondta dr. András Pál.

Dr. Gyulai Gabriella, az újszülöttosztály vezetője is tart ismertetőt a hozzátartozók felkészítőjén, ahol arról beszél majd, milyen sok változás éri születés után a kis jövevényt, milyen sok mindenhez kell alkalmazkodnia. Ugyanakkor a tegnapi sajtótájékoztatón azt is elmondta, a megyei kórház újszülött osztálya rendelkezik minden olyan műszaki felszereléssel, ami szükséges az intézmény besorolása szerinti ellátásra. Ez azt jelenti, hogy el tudják látni (és a vonatkozó protokoll szerint erre van felhatalmazásuk) a 32 hét fölötti terhességben kihordott újszülöttet, ha súlya eléri az 1500 grammot, az ennél korábban születő, illetve kisebb súllyal születőket továbbküldik, elsősorban Brassóba. Kérdésre válaszolva Gyulai doktornő elmondta, a szülések átlagban 10 százaléka koraszülés, de nem mind tartoznak az említett szélsőséges esetek közé. Azt is megtudtuk, növekvőben van a császármetszések aránya, ami eléri a 45–50 százalékot az össz-szülések tekintetében, és egyre több a kérésre végzett műtét, amikor a nő nem vállalja a természetes szülést.

A szóban forgó képzésre való jelentkezésről bővebb tájékoztatás jövő héten érhető el a megyei kórház honlapján és Facebook közösségi oldalán, az első találkozót június 24-én tartják, és az azt követő képzési alkalmakra is csütörtökönként kerül sor.