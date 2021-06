Előző írásunk

Múzeumok Éjszakája

A Vadon Egyesület ötödik alkalommal, idén is csatlakozik a Romániai Múzeumok Éjszakája Országos Hálózat által szervezett eseményhez, a Múzeumok Éjszakájához, amelyre országszerte sor kerül idén is. A Vadon Egyesületnél június 12-én, szombaton 17–22 óráig zajlik az ünnepség, népszerűsítik a Székelyföldi Vadászati Kiállítást, de lesz természetfilm-vetítés is. A belépés díjtalan.