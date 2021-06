Minden futballrajongó tisztában van azzal, hogy a magyar labdarúgó-válogatott elképesztően nehéz csoportba került a ma rajtoló Európa-bajnokságon. Marco Rossi szövetségi kapitány néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta, papíron a mérkőzések már eldőltek, de nemegyszer látott már a világ olyat, amikor a papírokat ki lehetett dobni az ablakon. A magyar csapat rendkívül kemény ellenfelekkel néz szembe, de álmodozni szabad, az együttes 2016-ban is megnehezítette a későbbi Európa-bajnok dolgát. A találkozókat az M4 Sport és a PRO TV élőben közvetíti.

A Rossi-csapatot az F-csoportba sorsolták, amelyben szerepel a regnáló világbajnok Franciaország, a címvédő Európa-bajnok Portugália és a félelmetes támadókkal felálló Németország. A magyar válogatott június 15-én, kedden 19 órától a Puskás Arénában kezdi meg európai kalandját a Cristiano Ronaldo fémjelezte portugál együttes ellen.

A Juventus 36 éves szupersztárja rekordok sorát állíthatja be a kontinensviadalon, és annak ellenére, hogy az olasz csapattal felemás szezont hozott, 29 góljával mégis a Serie A legeredményesebb támadója volt az előző idényben. Ronaldo a magyarok ellen 2016-ban az Eb-csoportmérkőzésen (3–3), majd 2017-ben a portugál sikert hozó (3–0) vb-selejtezőn is kétszer vette be a kaput.

A Manchester United játékosa, Bruno Fernandes rengeteg mérkőzéssel a lábán érkezik Budapestre, a Vörös Ördögök középpályása kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt szezonban, minden sorozatot figyelembe véve 28 találata mellé 17 gólpasszt is kiosztott.

Diogo Jota a Liverpool csapatában 19 bajnokin 9 alkalommal talált be az előző kiírásában, és 2019. novemberi debütálása óta a válogatottban átlagosan minden második mérkőzésén eredményes volt (12 meccs/6 gól).

A Manchester City mezében friss Premier League-győztes és Bajnokok Ligája-ezüstérmes Bernardo Silva és az Atlético Madrid színeiben La Liga-bajnok Joao Félix is sok borsot törhet az Eb-ellenfelek orra alá, ahogy az Ei­n­tracht Frankfurtban 28 gólig és 8 gólpasszig jutó André Silva is.

A 2018-ban világbajnoki címig menetelő francia válogatott is félelmetes támadókkal érkezik a magyar fővárosba, hogy június 19-én, szombaton 16 órától megmérkőzzön Marco Rossi alakulatával.

A Real Madridban szárnyaló Karim Benzema több mint öt év után kapott ismét meghívót a francia keretbe. A 33 éves csatár a La Liga elmúlt szezonjában 23 gólt és 9 gólpasszt jegyzett, de impozáns a BL-ben tíz találkozón elért hat gólja is.

Kylian Mbappé elképesztő gyorsasága és cselezőképessége miatt igazi rém­álom a védők számára. A Paris Saint-Germain együttesével a blamának számító második helyen végzett a francia élvonalban, azonban 31 bajnokin elért 27 góljával a liga gólkirálya lett, a BL-ben pedig tíz meccsen nyolcszor talált be.

Olivier Giroud eddigi 107 válogatott mérkőzésén 44-szer talált be, az Eb-selejtezők legeredményesebb francia gólszerzője, a francia válogatott történetének második legsikeresebb gólgyárosa, aki mindössze öt találatra van Thierry Henry rekordjától.

A Manchester United csapatában sokat kritizált, azonban az elmúlt szezonban magára találó Paul Pogba is képes a legmagasabb szintet képviselni a középpályán, ráadásul a gólszerzés sem áll távol tőle. 2018-ban a világbajnokságon hat góljával az Aranycipőt kiérdemlő Antoine Griezmann az előző idényben 36 bajnoki mérkőzésen 13 gólig és 7 asszisztig jutott.

A magyar válogatott június 23-án, szerdán 22 órától Münchenben, Németország ellen zárja az Eb-csoportkört.

A 25 éves Timo Werner a Chelsea mezében egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, bár így is magasba emelhette a BL-trófeát. Az angol élvonalban 35 találkozón csupán 6 gólt lőtt, emellett kiosztott 12 gólpasszt. A német válogatottban 2017 óta 37 alkalommal kapott lehetőséget és 15-ször talált az ellenfelek kapujába.

A német nemzeti csapatba visszatérő Thomas Müller a Bundesliga-győztes Bayern München együttesében is alapembernek számít, bajnoki statisztikái alapján az előkészítésekben komoly szerepe lehet, az elmúlt szezonban 11 gólja mellett 21 gólpasszt jegyzett 32 mérkőzésen.

A villámléptű Serge Gnabry a gyors ellentámadásoknál tudja kamatoztatni kitűnő képességeit, az elképesztő izomzattal rendelkező Leon Goretzka is rendkívül hasznos játékos. Ilkay Gündogan is remek szezont tudhat maga mögött, továbbá a keretben van még a BL-döntőt eldöntő Kai Havertz, a rutinos Toni Kroos vagy a bajoroknál az idényben hat gólt és tíz gólpasszt szerző Leroy Sané.



34 millió euró a győztesnek

Az Európa-bajnokság győztese nemcsak a serleggel lesz gazdagabb, a verseny tétjét a becsvágy mellett komoly eurómilliók is növelik.

A végső győztes összesen 34 millió eurót vihet haza. A válogatottak már a részvételért is 9,25 millió eurót kapnak, a csoportmérkőzéseken a győzelemért további másfél millió, döntetlenért pedig 750 ezer euró jár.

A nyolcaddöntő résztvevői további 2 millió eurót, a negyeddöntőbe jutott csapatok pedig újabb 3,25 milliót kapnak. A legjobb négy közé jutást 5 millió euróval honorálják, a finálé vesztese 7 millió euróval vigasztalódhat, az Európa-bajnoki trófea mellé 10 millió jár.

A kontinensviadalon összesen 371 millió eurót osztanak szét a négy évvel ezelőtti 301 millióval szemben.



„Történelmi” nyitómeccs

A holland Danny Makkelie lesz a részben budapesti és bukaresti rendezésű Európa-bajnokság nyitómérkőzés játékvezetője Rómában. A Stadio Olimpicóban az olaszok a törököket fogadják, a találkozó pedig a 38 éves bíró sípjelére indul 22 órakor.

A férfi labdarúgó-kontinenstornák történetének első női játékvezetője, a francia Stéphanie Frappart már a nyitómér­kőzésen szerephez jut, negyedik bíróként tevékenykedik majd az összecsapáson.

Makkelie tavaly az Európa-liga fináléját vezette, februárban pedig a klub-vb egyik elődöntőjében bíráskodott.