Terefere a Lábbuszon

Beneveztünk József Álmossal (két nagyapa) a Lábbusz-akcióba, mert nagyon szép és kedves dolog közösen sétálni iskolába. S hogy nem bántam meg, az alábbiakból is kiderül.

Két apróságot kaptam magam mellé. Először Hunorral mutatkoztunk be röviden egymásnak a Lidl melletti parkolóban, majd a Sörözőnél Orsival, akinek a szülei alaposan megnézték, kire bízzák a kislányukat. Úgy tűnt, megnyugodva mentek tovább.

Székely Kincső programfelelős mondta, hogy megfoghatjuk a gyermekek kezét, és úgy mehetünk végig a Mikó-szoborig, ahol találkozunk a város más részeiből érkező lábbuszos csoportokkal. Így hát ezt tettük. Kézen fogva haladtunk a széles járdán, mellettünk a reggeli csúcsforgalom. Talán erről jutott eszébe Orsinak, mert alig tettünk meg néhány lépést együtt, megvető hangon kijelentette, hogy nem szereti a benzines autókat:

– Mert nagyon szennyezik a levegőt. Sokkal jobbak az elektromos autók.

– Hányadikos vagy, Orsika? – kérdem.

– Nulladikos – feleli gyorsan.

Az elsős Hunor:

– Azok is szennyezik, csak nem annyira!

Elintézettnek tekintve a dolgot, merthogy a környezet kíméléséért vagyunk lábbuszosok, felbátorodva kérdem a kislánytól:

– Hogy aludtál, Orsika, mit álmodtál?

– Jól – feleli – , pillangókkal álmodtam.

– Szép, színes pillangókkal?

– Igen!

Mire a hátunk mögött a fiacskáját kísérő, fáradt tekintetű apuka mosolyogva:

– Milyen jó lett volna, ha én is pillangókkal álmodtam volna!

– Miért? – bizalmaskodom.

– Mert verekedtem, vagyis olyan volt az álmom, mintha verekedtem volna.

– Az nagyon rossz lehetett! – mondom, s odafordulok az elsőshöz:

– Te szoktál-e verekedni, Hunorka?

– Igen, a szünetben.

– De miért verekedsz, Hunorka, nem tudod szóval elintézni a dolgot?

– Azért, mert azt mondta édesapám, ha megütnek, üsd vissza!

Közben Orsi odakiált az előttünk haladó kislányhoz:

– Szia, Anna!

– Osztálytársad?

– Nem, ovisok voltunk együtt.

– Milyen hatalmas táskát cipel Anna!

– Mert a lányoknak mindig tele van a táskájuk plüssel – mondja mélán maga elé nézve Hunor.

– Plüssel?

– Állatokkal. Plüss állatokkal. De nekem is van két plüss állatom.

– És miért nem hozod magaddal?

– Mert nagyok.

– Mekkorák?

– Mint te, és a szekrényben tartom.

Ezzel meg is érkeztünk a szoborhoz, ahol Orsi és Hunor gyorsan elkeveredett a többi gyermek között, majd mindenki elindult a maga közelben lévő iskolájába.

Jánó Mihály