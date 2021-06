Áldozatot szednek a mutánsok is

Az összesítés szerint a jelzett dátumig országszerte 2087 szekvenálást végeztek, és a megvizsgált minták 71 százalékánál mutatták ki valamely aggodalomra okot adó variánst. 1437 esetben a brit, 10 esetben a dél-afrikai, 17 esetben a brazil, 26 esetben az indiai változatot azonosították. Ez idáig 30 romániai haláleset köthető az aggodalmat keltő vírusváltozatokhoz, 27 áldozat a brit, három a brazil variánssal fertőződött meg.

Ami a koronavírus eddigi áldozatait illeti, naponta több mint száz korábban történt halálesettel igazítják ki a hivatalos COVID-statisztikát: az utóbbi két hétben végzett korrekciók nyomán tegnapig több mint ezerrel emelkedett a járvány áldozatainak száma. A Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter kijelentései után a kormányfő által elrendelt, és a múlt hónapban lezárult vizsgálat igazolta, hogy a kórházak márciusig hétezerrel több COVID-halottat vezettek be saját rendszerükbe, mint amennyi a közegészségügyi hatóság nyilvántartásába is bekerült. Azt azóta sem tudni, hogy a „nagyobbik” adatbázisban vannak-e átfedések, vagyis ugyanazt a halálesetet több kórház is beírta-e a rendszerbe, a stratégiai kommunikációs törzs jelentéseiből csak az látszik, hogy a közegészségügyi intézet ellenőrzéseket végez, és két hete elkezdte a hivatalos adatbázis kiigazítását. Azóta egyre növekszik a kiigazítások ritmusa, amely az utóbbi három napon már a százat is meghaladta. Kedden például 256 bejegyzéssel korrigálták a statisztikát, így megdőlt a 24 óra alatt bejegyzett halálesetek eddigi rekordja.

Eddig 1057 korábban – többnyire még tavaly – bekövetkezett elhalálozást vezettek be utólag a COVID-statisztikába, így immár 31 531 halálesetet tulajdonítanak a hatóságok a koronavírus-járványnak.

A fertőzések üteme azonban lassul, és a napi halálesetek valódi száma is csökkenő tendenciát mutat. A tegnapi jelentés szerint 133 új fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában, ami csaknem 40 százalékkal kevesebb az utóbbi két hét átlagánál. Az utóbbi napon 24 koronavírusos beteg halt meg, az elhalálozások üteme pedig az utóbbi hétben csak egyszer haladta meg a 30-at, így a kéthetes mozgóátlag – abban a két hétben, amióta a statisztikai korrekciókat végzik – napi 60-ról napi 40 halálesetre csökkent.

Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter közben közölte, egyetlen személynek lett pozitív a koronavírustesztje a kulturális minisztérium által Bukarestben és Kolozsváron szervezett négy tesztelőadás résztvevői közül. A tárcavezető elmondta a három beltéri és egy kültéri rendezvényen összesen mintegy 1300-an vettek részt, a kolozsvári előadás egyik nézőjének lett pozitív a koronavírus-gyorstesztje utólag. Az illető be volt oltva, a vakcina második dózisát a koncert előtt több mint tíz nappal kapta meg. Mivel az esemény után nyolc nappal mutatták ki nála a vírust, azt valószínűsítik, hogy nem az előadáson fertőződött meg, hanem valamikor utána – magyarázta a miniszter. A tárcavezető kiemelte, a májusi tesztelőadások igazolták, hogy az ilyen kulturális rendezvények nem minősülnek fertőzési forrásnak, biztonságos körülmények között megtarthatók. Ezt a következtetést vonták le a tesztelőadások kapcsán a szaktárca által tegnap közzétett jelentésben is, amelyben ugyanakkor javaslatot tesz a minisztérium arra, hogy többé ne függesszék fel az ágazat tevékenységét a veszélyhelyzet alatt, függetlenül attól, hogy miként alakul a járványhelyzet.