A láthatatlanná tevő maszk című mesekönyvben 146 mese olvasható abból az 561-ből, ami az RMPSZ pályázatára beérkezett. Az Ábel Kiadó által megjelentetett kötetet Zsigmond Emese szerkesztette és Bak Sára illusztrálta. A kezdeményezők célja az volt, hogy a meseíró diákok (másodikosoktól a tizenkettedikesekig) a koronavírus megjelenése utáni élethelyzeteket ültessék át saját, elképzelt történeteikbe. Három országból – Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből – érkeztek mesék, s mind a szülők, mind a pedagógusok kihangsúlyozták leveleikben, hogy a felhívás segítséget nyújtott gyermekeiknek, tanítványaiknak a megváltozott körülmények feldolgozásában, írja a kötet elején Köllő Zsófia ötletgazda.

A Székely Mikó Kollégium elemi tagozatának új épületében tartott könyvbemutatón azok a Brassó megyei, illetve háromszéki diákok jelentek meg, akiknek meséi benne vannak a kiadványban, illetve díjazták is őket. Sztakics Éva, a Székely Mikó Kollégium igazgatója köszöntőjében megjegyezte, az elmúlt időszak mindenkinek nagy megpróbáltatást jelentett, ám a legnehezebb helyzetbe mégis a gyermekek kerültek. Farkas Kinga, a Cimbora diáklap főszerkesztője úgy vélekedett, hogy a mese mint műfaj segíthet a megváltozott helyzet feldolgozásában, s ha a pályázat témakörét, a láthatatlanná tévő maszkot a gyermekek még varázserővel is felruházzák, könnyebb megbirkózniuk a nehézségekkel. Nemcsak 146 nyertese van a pályázatnak, hanem mindannyian nyertesei vagyunk, akik kezünkbe vehetjük ezt a kötetet, s láthatjuk azt a korképet, amit megéltek és megírtak a gyermekek – tette hozzá. Köllő Zsófia elmondta, nem számítottak arra, hogy ilyen sok mese érkezik a pályázatukra, s látva a nagy érdeklődést, eldöntötték, hogy kötetet adnak ki, a mesék válogatásában pedagógusok is közreműködtek. A gyermekek írásaiban ott van a humor, de félelem, szorongás is tetten érhető ezekben, az egyik visszatérő motívum pedig a találkozásoktól való félelem. De mivel a mesében mindenre van megoldás, az is kicseng a szövegekből, hogy ami velünk történt, az csak egy próbatétel volt; az is többször elhangzott már, hogy ez a kötet igazából nem is a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek lesz nagyon hasznos, hiszen arról is szól, hogyan kell legyőzni a nehézségeket – fűzte hozzá. Több diák is szólt történetéről, a baróti Székely Szilárd miután felolvasott egy részletet írásából, megjegyezte, arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy ha nincs sötétség, akkor a fénynek sem lehet örülni.

Farkas Kinga arra bátorította a jelenlévőket, írjanak minél több mesét, majd díjazták a szerzőket. A Brassó megyei diákoknak Dimény János, az RMPSZ erdővidéki vezetője adta át az elismeréseket, míg a háromszékieket Szabó Margit, a szervezet alsó-háromszéki megbízottja jutalmazta. A brassóiak közül kiemelt díjat kapott a négyfalusi Fekete Petra, a háromszékiek közül a kézdivásárhelyi Fülöp Eszter és a sepsiszentgyörgyi Pakucs-Damokos Karolina részesült hasonló elismerésben.