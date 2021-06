Sikeres a roncsautóprogram, jövőre módosítják

Pozitívan fogadta a lakosság a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által meghirdetett helyi roncsautóprogramot, az igénylések száma megfelel az induláskor végzett becslésnek, azaz háromszáz körüli idős, környezetszennyező jármű forgalomból való kivonása válik lehetővé – számolt be Antal Árpád.

Eddig összesen 328 kérés érkezett az önkormányzathoz, 297-et hagytak jóvá, 123 esetben pedig már a kifizetés is megtörtént. A program részeként háromezer lejt kapnak azok a városlakók, akik tízévesnél régebbi, de legalább három éve a tulajdonukban levő, esetleg már használaton kívül került személygépkocsit leadják egy roncstelepre, és vállalják, hogy a következő három évben nem vásárolnak ötévesnél idősebb autót. Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád kifejtette, hogy a program meghirdetése elején sötétben tapogatóztak, nem tudták hány igénylés érkezik majd. Idén egymillió lejt irányoztak elő, ami 333 járműnek a forgalomból való kivonására elegendő. Előre nem tudhatták, hogy hányan élnek majd a lehetőséggel, de úgy tűnik, jól saccoltak, hiszen a 297 kérés közel áll az általuk becsülthöz. Amennyiben a továbbiakban nő az igénylők száma, és meghaladja az előirányzottat, bővítik a költségvetést. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy induláskor, áprilisban sokan igényelték, azóta csökken a kérések száma.

Arra a felvetésre, miszerint számolnak-e azzal, hogy módosítsák a programot, Antal Árpád elmondta: mindenképp megvárják, hogy az idei határidő kiteljen, majd az eredmények alapján döntenek. Már most figyelembe veszik azt is, hogy a jelenlegi szabályok mellett a potenciális igénylők köre egyre szűkül, így jövőre módosítani kell majd a programon. Az egyik változtatás az lehet, hogy rövidebb ideje Sepsiszentgyörgyön bejegyzett járművet is lehessen leadni. A tulajdonra vonatkozó előíráson nem változtatnának, mivel elejét akarják venni, hogy valakik nyerészkedni kezdjenek. „El akarjuk kerülni, hogy egyesek ezer lejért vásároljanak meg régi gépkocsikat, amelyeket leadnak, és az önkormányzattól megkapják a háromezer lejt” – fogalmazott. Az önkormányzatnak az a célja, hogy a közterületről eltűnjenek ezek a járművek, próbálják csökkenteni az autók számának növekedését a városban. Ha sikerül a régi autóktól megszabadulni, és nem növekszik a gépkocsik száma, az azt jelenti, hogy fiatalodik az autópark. Nem hisz abban, hogy 300–400 jármű kivonásával meg lehet állítani a gépkocsik számának a növekedését, de az ütemét biztos mérsékelni lehet – ez a növekedés amúgy évente átlagosan 800–900 darab.