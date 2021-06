Szemét dolgok

A Környezetvédelmi Őrség vezetője szerint nálunk évente huszonötezer ember válik a légszennyezés közvetlen áldozatává. Ha valaki városon él, annak életéből akár négy évet is elrabolhatnak a levegőbe eregetett káros anyagok, aminek a szemétégetés is az oka.

A jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és lehet, azért nem foglalkoznak az illetékesek a szemétgondokkal és a légszennyezéssel megfelelően, mert ha csökken a várható élettartam, csökken a nyugdíjasok száma is. Az unió érdeklődik nyugdíjreformunk iránt, és ahhoz is köti a számunkra megítélt pénzeket, amiből majd autópályákat építünk, hogy ne kelljen poros utakon járjunk. Meg is valósítjuk a nyugdíjreformot, gondolom úgy, hogy a speciálisak maradnak, a többit meg újraszámolják. De ezt a problémát úgy lehet végérvényesen megoldani, ha – mint ahogy lebegtetik –, felemelik a nyugdíjkorhatárt, mégpedig a várható élettartam fölé, mert akkor majd senkinek nem kell nyugdíjat folyósítani, kivéve a kedvezményezetteket, akik sokkal hamarabb mehetnek nyugállományba, mint a többi földi halandó.

Azt tudtuk, hogy sokszor szemét dolog a politizálás, de most már oda jutottunk, hogy nálunk sokan a szemétből nemcsak anyagi hasznot húznak, hanem politikait is, mint Bukarestben, ahol az első kerületben kitört a szemétháború. Napokon át hevert utcán a szemét a városháza és a szemétszállító társaság közti nézeteltérés miatt. A polgármester asszony az MRSZ–PLUS-szos Clotilde Armand harcot hirdetett az úgynevezett szemétmaffia ellen (Romprest), amely szerinte három-négyszer drágábban végzi a szeméttelenítést, mint más városokban a hasonló munkálatokat. („Az első kerület drágakőáron fizet a szemétért” – mondják.) Az előző liberális polgármester olyan „jó” szerződéseket kötött huszonöt évre, hogy azokat egykönnyen fel sem lehet mondani. Ezért a két koalíciós párt között áll a bál (és áll a szemét is az utcákon). A piszkos szemétháborúba beleálltak a televíziósok is. A Romprestnek ilyen előnyös szerződések mellett arra is futja, hogy bőkezűen szponzoráljon egyes tévéadókat, hogy azok szemét módon a pártjára álljanak. Az első kerületben szemét és büdösség van, és egyedül a patkányok segítenek a hulladék eltüntetésében, de az ott élők valamiért ennek sem örülnek annyira. Úgy tűnik, a polgármester asszony sem, mert mikor autójával egy villanyrendőrnél megállt, egy szemét alak ököllel kezdte verni ablakát, és ki akarta nyitni ajtóját, amiért feljelentést tett.

A szemét eltüntetésének legegyszerűbb módja annak elégetése. Ezért látjuk naponta az égő szemétdombokat szerte az országban. Mert szemét, az van, szelektív gyűjtés nincs. (Háromszéken van.) Ha Bukarestben nincs is, a főváros környékén azért vannak, akik ezzel foglalkoznak. Szelektíven gyűjtik, majd meggyújtják, és így kinyerik belőle a fémeket, amit aztán értékesítenek. Ha a bukarestieknek szerencséjük van, akkor a füstöt nem viszi feléjük a szél. Lehetne időzíteni is azt, hogy a főváros melyik részén mikor gyújtsák meg a szemetet. Például ha északi szél fúj, akkor semmiképp sem a főváros északi felén.

Nem mondom, mi is próbálunk szemetet exportálni, mégpedig azokon a folyókon, amelyek nyugati irányban elhagyják az országot. A többit rövid úton küldjük, szintén a Dunába. Emiatt Áder János magyar köztársasági elnök írt is egy vagy két levelet kollégájának, Klaus Iohannisnak, aki neki is fogott szemetet gyűjteni az Argeș folyó partján. Minek ment volna a Szamos partjára? Az ott úszó szemetet úgy is kiszedik a magyarok. Különben is mondhatja, hogy Áder beszéljen közvetlenül a környezetvédelmi miniszterrel, Tánczos Barnával, hátha vele szót ért.

Ha már milliárdokért hozunk be élelmiszert, van olyasmi, amit ha importálunk, még nekünk fizetnek érte. Ilyen például a szemét. Újabb és újabb szemétlerakókra bukkannak az illetékesek, ahol Olaszországból, Németországból vagy más nyugati országból származó veszélyes hulladékra találnak. És érdekes módon a szemétexportot nem tiltja az unió, és exportáló országok ellen nem indítanak hangzatos kötelezettségszegési eljárást. Azért sem tiltják (sőt), hogy kimustrált autókat hozzunk be, amelyek nálunk szennyezik a levegőt. Mikor ezt pótadóval szigorítani akarta Románia, akkor azt törvénytelennek ítélték.

Szemétből annyi van, hogy műhegyeket lehetne létrehozni belőle, amit majd idegenforgalmi látványosságként mutogathatnánk a nyugatról ide látogató turistáknak és államfőknek.