Antal Árpád a lakosság türelmét kérte, mivel forgalmas útszakaszról van szó, így várhatóan lesznek fennakadások a közlekedésben, ezért arra ösztönöznek mindenkit, hogy lehetőleg a Grigore Bălan, illetve az Olt utcán próbálják kikerülni az említett útszakaszt. Ami a munkálatokat illeti, ez esetben – az útnak a jelzőlámpák és az Olt-híd közötti szakaszától eltérően – nemcsak a koptatóréteg cseréje történik, hanem helyenként az alapot is újból ki kell alakítani, felújítják a járdákat, illetve lecserélik a régi lámpaoszlopokat. A villanyszolgáltató, az Electrica végzi el a betonoszlopok eltávolítását, az újak elhelyezését, illetve az út mentén található házak újbóli bekötését a rendszerbe. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi légvezetékek helyett földbe helyzetekkel kapcsolják be a háztartásokat. Antal Árpád szerint ez az ott lakók számára további kellemetlenséget okozhat, viszont egyszer elvégzendő feladat, ami a lámpaoszlopok cseréjével együtt a komfortérzet növelését is magával hozza. A polgármester hozzátette: a többi szolgáltatónak ez esetben nem kell vezetékeket cserélnie, mivel korábban ezt már megtették.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy szerződés szerint a kivitelezőnek egy év állt rendelkezésre a munkálat elvégzésére, ebből kilenc hónap van hátra, de vállalta, hogy az ősz végéig lezárja a korszerűsítést.