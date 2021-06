Desszertet elfogyasztani mindenütt jó, de a legjobb otthon /X/

Egy szép tavaszi délutánon vagy a nyári kánikulában elfogyasztott ebéd mellé megérdemelsz egy ínycsiklandó desszertet! Akkor is jár neked a csodálatosan finom édesség, ha csak otthon kávézol a barátaiddal, vagy épp egyedül a teraszon.

A mi kedvencünk a tiramisu. No nem azért, mert divatos, vagy mert az édességek királynőjeként emlegetik, hanem mert ebéd után és kávé mellé tökéletes az íze.

Igazából bármilyen desszertet is szeretsz, ha édesszájú vagy, akkor azt is szereted, ha nyugodtan le tudsz ülni és elkanalazgathatod a kedvenc étkedet. A házi vagy épp cukrászédességek kedvelőjeként is biztosan van kedvenc desszerted, és a világért sem hagynád ki a délutáni rituálédat.

Otthon elfogyasztott egészséges desszert

Valljuk be, a tudatos táplálkozás vagy fogyókúra mellett is jólesik néha kicsit bűnözni. A cukor és társai mindenféle élettani hatásuk mellett nemcsak a testre, de a lélekre is hatással vannak.

Te is biztosan tapasztaltad, hogy egy kocka csoki után boldogság járja át minden porcikádat. Ez annak tudható be, hogy az édes ízek felélénkítik bennünk a szépre, jóra való vágyat. Nem érdemes a fogyi programra rástresszelni, ha megkívánod a kedvenc desszertedet. Azt edd, amit megkívánsz és az legyél, akinek lenned kell. Szerintünk ez sokkal többet ér bármilyen tudatos étrendnél.

Olasz desszert otthon is?

A tiramisuról még csak annyit, hogy egy olasz édesség, amit az olasz mesterek fejlesztettek ki konyháikban. Ha imádod a kávét, és a keserédes ízek hódolója is vagy, akkor a tiramisut neked találták ki. Olaszul annyit jelent: ragadj magaddal! (Tira mi su).

Igazán magával ragadó a kávéba áztatott lágy piskóta és a rum ízének lágy, karamelles jellege. A hűs falatok szinte szétolvadnak a nyelven, miközben a tejszín megadja magát. A kakaó pedig finom kiegészítése ennek a különleges desszertnek, kicsit keserű, de mégis a boldogság egyik jelképe, és instant jobb kedvre derít.

Engedd meg magadnak, hogy magával ragadjon téged a kedvenc desszerted, és ha épp nincs időd cukrászdába menni, vagy nem szeretnéd elhagyni otthonod kényelmét, akkor rendelj házhoz egy finomságot! Add át magad az élvezeteknek. Hiszen a munka is jobban megy majd, ha az ebédszünetet desszerttel koronázod meg!

A házhoz szállítás egyéb előnyei

Gyors a kiszállítás, és frissen, hűsen, épségben kapod meg a kedvenc desszertedet. Nem kell otthon bajlódnod a sütéssel, elkészítéssel, és az alapanyagokat sem kell beszerezned hozzá. Az a legoptimálisabb, ha pont annyit rendelsz, ami a magad és családod számára elegendő.

De egy igazán finom édességből mennyi lehet az “elegendő”, nem igaz? Fentebb említettük a tudatos táplálkozást. Ne feledd, ezeknek a célja nemcsak a súlyvesztés és egészséges táplálkozás, hanem a boldogság is. Ezeket vedd figyelembe, amikor legközelebb házhoz rendeled a kedvenc desszertedet, hogy otthonod kényelmében kedvedre fogyaszthasd el. (X)