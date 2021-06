Home wellness szolgáltatás hajápolással /X/

A hajmosás általában macera. Ezt kijelenthetjük, bármilyen hajjal is rendelkezünk. A folyamat időigényes és az egész napos munka vagy a hajnalig tartó buli után nem is olyan vonzó. Néhányan megtehetik, hogy nem tartanak otthon sampont sem, hiszen két-három naponta fodrászhoz járnak, de ez - valljuk be - az idő- és pénzmilliomosok luxusa. Az átlag szépen megveszi a sampont, az ápolókat, és bevonul a fürdőszobába hajat mosni.