Válassz Tommy Hilfiger cipőt erre a nyárra! /X/

Az idei Tommy Hilfiger női cipők kínálata hatalmas. Mindegy, hogy tél vagy nyár, a Tommy Hilfiger cipőkkel mindig sikert arathatunk! Idén nyáron hódítani fognak a különlegesebb lábbelik, amelyeket többféle szetthez is fel lehet húzni. Legyen szó platformos darabokról, papucsokról vagy éppen színes szandálokról, érdemes mindegyikből beszerezni egy-egy darabot. De vajon mik közül válogathatunk? Ebből a cikkből minden kiderül!

A Tommy Hilfiger márka

A vállalat az amerikai középréteget célozta meg, akik hajlandóak egy kicsit többet kiadni egy minőségi lábbeliért. A gyártó kezdetben csak ruhákkal foglalkozott, 2013-ban váltak csak nemzetközivé, ahol azonnal az élmezőnybe kerültek. A sportruházat mellett számos cipővel és kiegészítővel próbálnak meg az elsők lenni. Manapság már több mint 65 országban vannak jelen, amelyekben napi szinten 900 üzlet működik. A ruhák és lábbelik mellett parfümökkel is foglalkoznak.

A Tommy Hilfiger női cipők kínálata

A márka új darabjai között találhatunk éktalpú verziókat, sportcipőket, de még piros papucsokat is. Érdemes körbenézni akár a BORGO.hu webáruházában is. Ott van például a Gradient Mid Wedge piros szandál, amely egy 2021-es divatos darab. Ebben a lábbeliben igazán szabadnak érezhetjük magunkat, a minőségi kivitelezés pedig egyszerre biztosítja a könnyed járást és az igényes megjelenést. A 7 centiméteres sarok biztonsággal viselhető városlátogatáskor vagy akár egy randevún. Remekül passzol egy elegánsabb, illetve egy sportosabb szetthez is.

A 2021-es kollekció másik darabja az Essential Hardware piros ujjas papucs, amely a legszebb gyártmányok egyike. Remekül passzol a nyári kalandokhoz, hiszen kényelmes és biztonságos is egyben. A prémium bőrből készült flip-flop hosszú távon sem vágja majd az ujjakat vagy a lábat, így nyugodtan útnak indulhatunk bennük bármilyen forró nap során. A minőségi bélés mellé magas tapadást biztosítanak, ráadásul kopásálló talpfelülettel tették igazán tartóssá ezt a papucsot.

Választhatunk akár Knitted Flatform tornacipőt is, amiből két különböző párosítást is beszerezhetünk. A fehér-sárga és a fehér-rózsaszín minden nő álma, aki szeret nyáron is biztonságos és kényelmes viseletben tündökölni. Ebben bárki sikeres lehet, hiszen a könnyed járás mellé igényes megjelenést is biztosít. A 4 centiméteres talpnak köszönhetően pedig az Achilles-inakat sem fogjuk túlzottan megterhelni.

Ne feledkezzünk meg továbbá a Knitted Pool Slide papucsról sem, amit nyugodtan magunkkal vihetünk a strandra, illetve a tengerpartra. Anyagának köszönhetően gyorsan szárad, így bárkivel lépést tarthatunk a hazafelé vezető úton.

Érdemes azonban megnézni a belebújós, könnyed nyári darabokat, a sneakereket, illetve a nyitottabb szandálokat. A BORGO-nál biztosan mindenki talál majd tökéletes nyári lábbelit! (X)