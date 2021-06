A kényszerű autócsere ellenére is át tudta menteni a máramarosi versenyen mutatott remek formáját a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki a kétkerék-meghajtású autók és az RC4-es kategóriában egyaránt a 2. helyen fejezte be az elmúlt hétvégén megtartott Argeș Ralit, amelyet összetettben a 11. pozícióban zárt a háromszéki pilóta. A Szabó Csongor–Marcus Andreoiu kettős a megszokott Ford Fiesta helyett egy Peugeot 208 R2-essel teljesítette a román ralibajnokság ötödik futamát.

A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és az ugyancsak megyeszékhelyi navigátora, Marcus Andreoiu a 2019-től használt Ford Fiesta R2T-vel teljesítette a 2021-as román ralibajnokság első négy versenyét, s remek tempójuknak köszönhetően mindegyiken dobogóra is álltak a kétkerék-meghajtású autók és az RC4-es kategóriában, így komoly fejfájást okozott számukra az, amikor a Máramaros Rali után kiderült, hogy a Fordjukban motort kellett cserélni. Mivel a bajnokság negyedik és a hétvégén megtartott ötödik futama között mindössze 14 nap volt, a rendelkezésükre álló idő nem volt elég a technikai probléma kiküszöbölésére, s a háromszéki duó annak érdekében, hogy ne maradjon le a soron következő Argeș Raliról, az autóbérlés mellett döntött. A sors így hozta őket össze azzal a Peugeot 208 R2-essel, amellyel az első métereket csak a pénteki shakedownon tudták megtenni. Szabóék a viadal nyitó gyorsasági szakaszán még óvatosan száguldottak, a másodikon már merészebben autóztak, a harmadikon és a negyediken viszont kissé visszavettek a sebességből. Így az első versenynapot összetettben a 13., míg a másik két géposztályban a 3. pozícióban zárták. Szombaton a néhol eltaktikázott gumiválasztás ellenére is jobban teljesítettek, hiszen az első transzfogarasi gyorson az abszolút nyolcadik időt autózták, s mindössze 50.3 mácodperccel voltak lemaradva a mért szakaszt megnyerő, későbbi győztes Simone Tempestinitől. Ez szárnyat adott a szentgyörgyieknek, akik a továbbiakban is remekül versenyeztek, és végül összetettben a 11., a kétkerék-meghajtású autók, illetve az RC4-es kategóriában egyaránt a 2. helyen fejezték be az Argeș Ralit.

„Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel annak tükrében, hogy egy olyan új autóval értük el ezt, amellyel az első hat kilométert csak a shakedownon tettük meg. Roppant örvendek annak is, hogy az egyik transzfogarasi gyorson remek időt tudtunk elérni. Ezt a futamon is a változékony időjárás komolyan befolyásolta, így sok múlott a gumiválasztáson, hiszen voltak pályaszakaszok, ahol sok volt a víz. Jól mentem a Peugeot 208 R2-essel, az elején furcsa volt egy kicsit, de hamar hozzászoktam. Azt kell mondanom, hogy sokkal több van ebben az autóban, mint amit én ki tudtam most hozni belőle. Élveztem versenyezni vele, s valószínű, hogy a július eleji Moldva Ralin is ezzel állunk rajthoz” – összegezte a hétvége eseményei Szabó Csongor.

A 457,6 km össztávú Argeș Ralira összesen 74 egység nevezett be, közülük a Simone Tempestini–Sergiu Itu páros (Škoda Fabia R5) teljesítette a leggyorsabban a nyolc gyorsasági szakasz 122,7 kilométerét.

Eredmény: * összetett: 1. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) 1:07:00.8 óra, 2. Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Škoda Fabia Rally2) 48.5 mp hátrány, 3. Dan Gîrtofan/Tudor Marza (Škoda Fabia Rally2) 2:50.5 perc h., …11. Szabó Csongor/Marcus Andreoiu (Peugeot 208 R2) 8:47.5 perc h. * kétkerék-meghajtású autók/RC4-es kategória: 1. Mihai Manole/Marc Banca (Renault Clio R3) 1:15:23.6 óra, 2. Szabó/Andreoiu 24.7 mp h, 3. Marius Sincraianu/Alina Pop (Peugeot 208 R2) 31.5 mp h.