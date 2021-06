Augusztusban játszhatnak az új stadionban

Kilencven százalékban megépült

Az anyaországi támogatással épülő korszerű, az UEFA-előírásoknak mindenben megfelelő stadion építkezési munkálatai 2019 márciusában kezdődtek el, a létesítménynek pedig 2020 őszére kellett volna elkészülnie, azonban a koronavírus-járvány nem várt akadályokat gördített a kivitelezés útjába. A megtorpanás után az építkezést folytatták, és ha a munkálatok az elképzelések szerint alakulnak, augusztus végén a Sepsi OSK már új otthonában játszhatja a bajnoki mérkőzéseket. Az infrastrukturális beruházás tulajdonosa a Sepsi OSK Rt., míg a sportlétesítményt a Sepsi OSK Sportegyesület működteti majd, azonban mivel magántulajdon, a fenntartási költségekben a városi és a megyei önkormányzat nem segíthet be.

Kertész Dávid a helyszínen bemutatta az elmúlt két évben elvégzett munkálatokat. Az alelnök úgy véli, a stadion immár 90 százalékban elkészült, bár még mindig akad tennivaló. Mivel a talaj gyenge és instabil volt, emiatt erősíteni kellett, ami abból állt, hogy 2572 kőcölöpöt vertek be a földbe. Ezekre a cölöpökre ráépítettek egy vastag betonlemezt, erre úgynevezett kelyheket helyeztek el annak érdekében, hogy fogják azokat a betonoszlopokat, amelyek a nézőtér és az épület vázát tartják. A nézőtér a szektorelválasztó korlátokat leszámítva elkészült, felszereltek 8074 piros és fehér széket a lelátókra, emellett még az épület első emeletén 156 meghívott és támogató foglalhat helyet a számukra elkülönített páholyokban, valamint két darab 7×4 méteres, legújabb generációs eredményjelző tábla is a helyére került.

Az alelnök kiemelte, nem zárkóznak el attól, hogy a stadion koncerteknek is helyszínként szolgáljon, azonban erre csak akkor kerülhet sor, amikor a gyepet cserélik. Számításaik szerint három szezon után kénytelenek lesznek a természetes füvet újraültetni. A klub vezetőségének körében a stadion nevének eladása is szóba került már, tisztában vannak vele, hogy nehéz olyan céget találni, amelynek Székelyföldön komolyabb érdekeltsége van, és megengedhet magának nagyobb mértékű befektetést.

Egyedi technológia, hibrid gyepszőnyeg

Az alelnök elmondta, teljesen elkészült a hibrid játékfelület, amelyet egyedi technológia segítségével sikerült kivitelezni. Az egész pálya 2×2 centiméteres négyzetekre van felbontva, amelyek mindegyikébe 12 műszálat szőttek be egy speciális géppel. A szálak egyenként 20 cm hosszúságúak, amelyből 18 cm a földben van, 2 cm pedig a felszínen. A műszál abban segít, hogy a becsúszások során a földet a helyén tartsa, nem engedve, hogy a futballcipők feltépjék a gyepet. Miután beszőtték a műfüvet, öt irányban elvetették a természetes füvet, amely így a lehető legsűrűbb lett, továbbá a pályát műfű szőnyeg veszi körül, ami a játékosok biztonságát szolgálja.

Az öntöző- és vízelvezető berendezést, valamint a pályafűtést biztosító rendszert már korábban elhelyezték. Összesen 20 locsolófej van beépítve, és a pálya alatti, mintegy 54 kilométer hosszúságú vezetékrendszerben fagyálló folyadék kering. Az épület melegítését három gázkazán biztosítja, ezek takarékon működnek, viszont bármikor növelni tudják a teljesítményüket. A világítást a Philips legújabb generációs technológiája biztosítja, amely látványos fényjátékra is lehetőséget ad. Továbbá helyén van az áramellátáshoz, illetve a televíziós közvetítéshez szükséges teljes huzalrendszer is. A létesítményben a legmodernebb légtechnika és fűtésrendszer kapott helyet, viszont a téli szezonban a pálya fűtése legalább 100 ezer euróba kerül majd.

Elkészült a kétemeletes főépület

Az épületben kapott helyet a házigazdák és a vendégek öltözője, amelyek tágas teret biztosítanak a labdarúgóknak. A piros-fehér mezes játékosoknak lehetőségük lesz már mérkőzés után regenerálódni, hiszen rendelkezésükre áll egy meleg vizes medence, egy hideg vizes dézsa és egy szauna. Emellett mindkét öltözőhöz tartozik egy olyan szoba, amelyben három masszázságy is elfér, továbbá mindkét csapat külön bemelegítőteremben készülhet. Szintén a földszinten található egy erőterem, hat iroda, az UEFA szabványainak megfelelő sajtókonferencia-terem, valamint szeretnének egy múzeumot létrehozni, amelyben a sepsiszentgyörgyi futballal kapcsolatos ereklyéket helyeznék el.

Az első emeleten helyet kapott egy előtér, amelyet az első szektorba jegyet váltók használhatnak, illetve tíz páholyt is kialakítottak, ebből kettőt a Sepsi OSK megtart magának, egyet a vendégegyüttes vezetőségének rendelkezésére bocsátanak, a többit pedig kiadják. A második emeletet az írott és az online sajtó képviselői, a rádió- és a tévékommentátorok képviselői használják, továbbá a kameraállványok is ezen a szinten kaptak helyet. A biztonsági szoba a csendőrség és katasztrófavédelem számára teszi elérhetővé a stadionban található 150 kamera követését. A hangosítás, fénytechnika és reklámok kezelésére és működtetésére külön vezérlőszobát rendeztek be a második emeleten.

Emellett elkészültek a jegyirodák, a büfék, a vendéglő, a szurkolói bolt, az illemhelyek, valamint a gyerekcsapatok öltözői, amelyek közel vannak az edzőpályákhoz. A térkövezéssel jól haladtak, felszerelték a stadiont körülvevő kerítés nagy részét, a beléptetésért felelős forgókapukat is a helyükre tették, leaszfaltozták az 500 férőhelyes parkolót is.

Akad tennivaló

Az építkezésnek távolról sincs vége, Kertész szerint ugyanis hátravan még a főépület fémlemez borítású, homlokzati tornyainak elhelyezése. Hiányoznak a nézőtérről a szektorelválasztó korlátok, ezeket a tűzoltóság és a katasztrófavédelem előírásait figyelembe véve kell elhelyezni, emiatt nem minden esetben lesznek a lépcsőn a korlátok. Fel kell szerelni a nézőteret a pályától elválasztó üvegkorlátokat, valamint az UEFA előírása szerint tíz lépcsőt is meg kell építeni, amelyek a lelátókról a pályára vezetnek. A főépület berendezésével a következő hónapokban végeznek, illetve ezután fejezik be a stadion körüli teret is, amely egy tó kialakításával, 14 ezer négyzetméter térkő lerakásával és aszfaltozás után válik teljessé. A kispadok váza elkészült, azonban a székeket csak később szerelik fel. 23 fűtött szék áll majd egy csapat cserejátékosainak és szakmai stábjának rendelkezésére. A pálya kifestése is az egyik utolsó mozzanat lesz. Az épület átvétele után engedélyre van szükség a katasztrófavédelemtől és a polgármesteri hivataltól, valamint a Román Labdarúgó-szövetségnek és az UEFA-nak is kell hitelesítenie a létesítményt.

Bőven van még tennivaló, ám az biztos, hogy Székelyföld nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas stadionnal lesz gazdagabb. A Sepsi OSK a Konferencia Liga második selejtezőkörében a szemerjai stadionban léphet pályára, amely továbbjutás esetén már nem felelne meg az előírásoknak. Július második felében lesz a harmadik forduló sorsolása, viszont a szabályzat szerint a csapatoknak már ezt megelőzően kell közölniük, melyik stadionban játsszák hazai mérkőzésüket. Mivel az idő nagyon szűkös, és várhatóan az új stadionba csak augusztus végén költözhetnek be, így valószínű, hogy a csapat nem nemzetközi kupamérkőzéssel avatja fel a létesítményt.