Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, a piac környéki övezetet – mintegy 3,6 hektárnyi terület – négy viszonyítási egységre (területre) osztották fel, melyeket az utcák választanak el. A mostani döntéssel gyakorlatilag azt határozták meg, hogy milyen rendeltetésű beruházások történhetnek az illető részeken. Az egyik ilyen egység a közszállítási vállalat (Multitrans), valamint a Közüzemek mostani területeit, továbbá a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság székhelyét a teniszpályákkal magában foglaló. Az önkormányzat ide több beruházást tervez, leszámítva azokat a részeket, amelyek magánterületek, többek között a közszállítási vállalat székhelyének bejáratától a piac irányába a Császár Bálint utcán elhelyezkedő ingatlanok. Ami a lehetséges rendeltetést illeti, az elfogadott terv szerint kereskedelem, közélelmezés, szolgáltatások kialakítása engedélyezett – ebbe belefér a majdani vásárcsarnok, fedett parkoló, zöldövezet, és ide kerül majd az innovációs vállalkozásoknak szánt inkubátorház is.

A 2-es számú egység a megyei vérközpont épülete körüli, ez inkább magánterület, ott a telektulajdonos tömbházak építését tervezi, így a rendeltetések között ez is szerepel, illetve lévén hogy üzlethelyiségek is lesznek az épületek földszintjén, a kereskedelem, valamint közélelmezés is szerepel. A harmadik egység a jelenlegi központi piac területe, itt az eddig is érvényben lévő rendeltetések maradnak. A negyedik egység az utcákra vonatkozik. A rendezési tervben a Bánki Donát, valamint a Kriza János utca kereszteződésében egy körforgalom szerepel. A terv előírja, hogy az ott lévő két értékesebb épület – az egyik a Teletárnak ad helyet, illetve a vele átellenben magántulajdonban lévő – nem bontható le a körforgalom kialakításánál. A rendezési tervben szerepel továbbá a Nicolae Iorga utca meghosszabbítása a Császár Bálint utcai kereszteződéstől a Bánki Donát utcáig, ez a szakasz a Multitrans területén, részben pedig a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság által használt területen jelenleg még meglévő teniszpályákon keresztül halad majd.

Tóth-Birtan Csaba leszögezte: egyelőre csak az övezeti terv elfogadásáról van szó, a konkrét megvalósításokról később lesz szó. Az önkormányzati tulajdonban lévő területeken feltett szándékuk az elképzelt beruházások véghezvitele, a magánterületre tervezettek – így a tömbházak – esetében nincs beleszólásuk a megvalósulásba, a városvezetés csak szabályozta, hogy milyen célt szolgáló ingatlanok kerülhetnek oda. A fentebb említett önkormányzati beruházások – ideértve a Nicolae Iorga utca meghosszabbítását – még az elején tartanak, hátravannak a megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, és majd csak azt követően lehet kivitelezésről beszélni.

A képviselő-testület csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy a városi stadion területén három teniszpályát hoznak létre konténerjellegű öltözőkkel és egy kisebb adminisztratív irodával. A tanácstagok ennek a megvalósíthatósági tanulmányára bólintottak rá. A pályákat a komplexumnak a Váradi József-iskola közelébe eső részén alakítják ki. Tóth-Birtan Csaba szerint ezzel a beruházással az a céljuk, hogy a „teniszpálya-egyenleg” ne bomoljon fel a városban, miután a Nicolae Iorga utca meghosszabbításával az ott találhatóakat felszámolják.