A szervezők felhívására olyan személyek jelentkeztek székelyföldi, brassói és kolozsvári gyülekezetekből, akik elhivatást éreznek aktívan bekapcsolódni közösségük szeretetszolgálatába. Botos Márta az angyalosi református egyházközségnél tisztviselőként dolgozik és délutáni felzárkóztató oktatást vezet. Lapunknak elmondta, első alkalommal akkor találkozott fogyatékkal élőkkel, amikor az egyház által működtetett angyalosi panzióba táborozni érkeztek a sérült gyermekek, s bár eleinte félt, mert nem tudta, hogyan kell viszonyulnia hozzájuk, munkatársaival együtt a tábor ideje alatt megteltek szeretettel, búcsúzáskor alig tudtak elválni, és akkor úgy döntött, ha lehetősége lesz, hogy közelebbről megismerje ezt a világot, élni fog vele. Benkő Tünde a kálnoki nőszövetségben munkálkodik, s mivel a sepsiszentgyörgyi speciális iskolában dolgozik, nem idegen számára a fogyatékkal élő gyermekek élete, és úgy gondolja, a kálnoki sérült felnőttekkel és gyermekekkel is foglalkozni kellene. Önkéntesként segít a tanulásban a délutáni oktatásban részt vevő gyermekeknek, vannak köztük árvák, félárvák, szerinte bizonyos tekintetben ők is sérültek, és úgy gondolja, a diakónusképzésen szerzett tudását majd kamatoztatni tudja itt is. Sepsibodokon viszonylag elszigetelten, saját családjukban élnek a különböző fogyaték miatt hátrányos helyzetben lévők, nem vesznek részt a közösségi eseményeken, jobban oda kellene rájuk figyelni – mondja Székely Erika, a helyi református gyülekezet munkatársa. Érzi erre a belső indíttatást, de nem tudja, milyen módszerrel lehetne bevonni őket a közösség életébe, és hogyan érzékenyítse a gyülekezetet az érintettek befogadására, ezért vesz részt a diakónusképzésen.

Lapunk érdeklődésére Kántor Csaba elmondta, sok erdélyi gyülekezetben vannak próbálkozások a fogyatékkal élők közösségi befogadása, foglalkoztatása terén, de ebben a sepsiszentgyörgyi Diakónia a zászlóvivő, és a diakónusképzéssel azt szeretnék elérni, hogy ezt a tudást, tapasztalatot szétszórják Erdély-szerte, ezzel a területtel is bővítsék a már létező diakóniai szolgálatot.

A kezdeményező-szervező sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány részéről Roth Levente sepsibodoki református lelkipásztor, a képzés pályázati és programvezetője lapunknak elmondta: bár a gyülekezetekben jelenleg is működik a szeretetszolgálat, azt szeretnék, ha lennének tényleges diakónusok, akik elindítanának fogyatékkal élő személyeket érintő programokat, projekteket, és azt a közösséget is bevonnák, érzékenyítenék az érintettek befogadására, ahol ők munkálkodnak. A képzésen részt vevők szakmai útmutatást, gyakorlati segítséget kaptak egy igényfelmérés elkészítéséhez, valamint saját projektjeik eltervezéséhez, lebonyolításához, amihez a DKA anyagi támogatást is nyújt, esetenként legtöbb 9000 lej értékben. A programot a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi önálló fiókszervezete a svájci HEKS/EPER és a német Brot für die Welt (Kirchen helfen Kirchen) segélyszervezet támogatásával bonyolítja le, mintegy folytatásaként az első alkalommal 2015-ben, majd másodszor 2018-ban meghirdetett pályázatoknak, amelyeket szintén említett két külföldi szervezet támogatott azzal a céllal, hogy az erdélyi református gyülekezeteket és a mellettük működő civil szervezeteket mozgósítsák abban: járuljanak hozzá a fogyatékkal élők elfogadásához, az irántuk tanúsított érzékenység növeléséhez.

A háromnapos képzés elméleti témái között szerepelt: a diakónus szerepe a gyülekezet életében, szociális munkásnak lenni az egyház szolgálatában, lehetőségek és akadályok a fogyatékkal élők inklúziója tekintetében, fogyatékkal élők a Bibliában, valamint a szolgálat szentírási háttere, utóbbiról Makkai Péter árkosi református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház alapítója, jelenleg a munkaügyi és szociális védelmi minisztérium államtitkára beszélt. A fiatal fogyatékkal élők foglalkoztató központja, az Írisz Ház látogatása is szerepelt a képzés programjában, a résztvevők a gyakorlatban is ismerkedtek azzal a világgal, amelynek rejtelmeit ezután közelebbről fogják megtapasztalni a saját gyülekezetükben.