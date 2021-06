Törtek, zúztak, lebuktak

A rendőrség pénteki tájékoztatója szerint az esetről a 112-es egységes hívószámon értesítették a hatóságokat, a gyanúsítottakat – egy 39 és egy 43 éves férfit – őrizetbe is vették. A két férfi az említett napon este fél tíz körül tért be az üzemanyagtöltő állomásra, ahol egy nézeteltérés nyomán két férfit bántalmaztak, később pedig egy megyeszékhelyi vendéglőt is meglátogattak, ahonnan viszont éjfél előtt kevéssel sem voltak hajlandóak távozni a személyzet erre vonatkozó kérésére sem. Mi több, az egyik férfi egy üveggel fejbe verte a vendéglő egyik női alkalmazottját, majd az udvaron lévő asztalokon található üvegeket és poharakat is hajigálni kezdte, megrongálva az épület burkolatát. A bajkeverőket 24 órára őrizetbe vették. (dvk)