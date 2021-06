Díjmentesen ivartalanítják a kutyákat

Máthé László igazgató jelezte, több éve törekszenek a kóbor ebek számának csökkentésére, a menhelyen jelenleg is több mint 150 kutya vár örökbefogadásra. „Az ivartalanítással a kutyák szaporodásának közvetetten vesszük elejét, ugyanis úgy gondoljuk, nem azok a kutyatartók dobják ki az utcára a jószágokat, akik az ivartalanításra figyelnek. Igaz az is, hogy a szaporodás csökkenése is javít a helyzeten, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ily módon is segítünk a kutyatartóknak, akiknek esetleg nincs anyagi lehetőségük egy ilyen beavatkozást kifizetni” – fejtette ki a Tega Rt. vezetője. Az ivartalanítás, esetenként a féregtelenítés, valamint a csipezés is díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a kutyamenhelynél (telefon: 0732 717 185), illetve az Amy Egyesületnél (telefon: 0721 384 068) lehet.