Az önkormányzat reméli, hogy a körforgalom biztonságosabbá és rendezettebbé teszi majd a közlekedést – jelentette ki Antal Árpád polgármester. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, a kivitelezővel kötött szerződésben négy hónap szerepel a munkálatok elvégzésére, viszont az egyeztetések során az önkormányzat kérte, hogy augusztus első hetéig lehetőleg készüljön el a körforgalom. Az építő ezt vállalta. Tóth-Birtan Csaba szerint a hátralévő idő elegendő arra, hogy elvégezzék a feladatot. A város szempontjából azért is fontos a határidő tartása, mert a Sepsi Aréna augusztusban több közösségi esemény, így az István, a király székelyföldi produkció színhelye is lesz.

Újságírói kérdésre Antal Árpád arról is beszámolt, hogy a valamivel távolabb, a településjelző tábla közelébe, a Sepsi OSK Stadion előtti szakaszon tervezett körforgalom megépítésének sajnos „még nem látják a végét”, mivel ott egyrészt tulajdonjogi akadályok vannak, másrészt régészeti tehermentesítési kötelezettségnek is eleget kell tenniük. Előbbi kapcsán Antal Árpád kifejtette, hogy az arénával és az épülő stadionnal szemben elhelyezkedő terület Árkos községhez tartozik, nadrágszíjparcellákra van felosztva, és ezeknek magánszemélyek a tulajdonosai. Az illetőknek vagy ráépítési engedélyt kellene adniuk az önkormányzatnak, vagy a másik lehetőség a kényszer-kisajátítás, amivel viszont a város nem akar élni. A régészeti tehermentesítés annak nyomán jött be a képbe, hogy a Sapientia-egyetemi kampuszának területén végzett ásatások alkalmával találtak miatt a szaktárca elrendelte a terület kibővítését, ahol további feltárás szükséges, és ebbe beletartozik az is, ahová a második körforgalom kialakítását tervezték.