Könyvbemutató

Június 16-án, szerdán 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban közönségtalálkozóra és kettős könyvbemutatóra kerül sor, amelynek meghívottjai Maria Orban és Andrei Dósa brassói költők, írók. Beszélgetőtársaik Adrian Lăcătuş irodalomkritikus és Ioana Zenaida Rotariu irodalomtörténész. A rendezvényen bemutatják a szerzők legutóbbi, idén megjelent köteteit, az Oameni mari. Un (posibil) refren al generației 30+ (Felnőttek. A 30 pluszos nemzedék egy (lehetséges) refrénje – Maria Orban), illetve a Multă forță și un dram de gingășie (Teljes erőből és egy szemernyi gyöngédséggel – Andrei Dósa) című regényeket.

Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN ma 19 órától az Aritmia.doc című, kortárs erdélyi magyar költők verseiből készült elő­adás látható Kolcsár József rendezésében.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ június 16-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban a Pappa mia! című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Zsongás című koncert-játékát bohocókkal (rendező: Dávid Péter) ma 18 órától és június 17-én, csütörtökön 18 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás, valamint az előadással kapcsolatos további információk a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 17.30-tól Ször­nyella (román felirattal), 17.45-től Lelki ismeretek (románul beszélő), 20 órától Hang nélkül 2. (román felirattal), 20.15-től Godzilla Kong ellen (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

Ma 17 órától a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében tartják a gyermeknapra meghirdetett rajzpályázat díjátadó ünnepségét, és megtekinthető a rajzokból készült kiállítás. A megnyitón közreműködik a Neo-Gitár Alfa együttes, felkészítő tanár: Kurta Béla.

Hitvilág

A KiSérŐ Tábor alkalom ismerkedésre, kikapcsolódásra és a fejlődésre olyan családok számára, ahol sérült gyermeket nevelnek. A tábor programja lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők ismerkedjenek, megosszák tapasztalataikat, előadásokat hallgassanak gyermekük elfogadása, fejlesztése, integrációja kapcsán. A tábor erőforrást jelent a mindennapok küzdelmeiben. Helyszín és időpont: Szeltersz, Szent Gellért Rehabilitációs és rekreációs Ház, június 18–20. Jelentkezni a 0741 799 581-es telefonszámon vagy a szga@szga.ro e-mail-címen lehet.

Könyvtári hírek

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár mától újra megnyitja szabad polcos tereit az olvasók számára. Látogatható a felnőtt kölcsönzőrészleg, a gyermekkönyvtár és a Sport utcai fiókkönyvtár is. Egy időben 10–10 olvasó tartózkodhat a részlegeken, és legtöbb 20 percet tölthet a polcok között, maszkot viselve és betartva az egymás közötti távolságot. Könyvtárlátogatás előtt kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Kérik az olvasókat, vigyék magukkal a könyvtári belépőjüket. ♦ A főépületben kedden 9–19, szerdán, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig fogadják az olvasókat, hétfőn zárva tartanak. A fiókkönyvtárban kedden és csütörtökön 12–19, szerdán és pénteken 9–15, a hónap első és harmadik szombatján 9–13 óráig tartanak nyitva. ♦ Megkönnyíti a könyvkölcsönzést és lerövidíti a könyvtárban eltöltendő időt, ha az olvasók előzetesen jelzik igényléseiket (előjegyzésre és félretételre vonatkozóan is) telefonon (0267 312 133) vagy e-mailben (kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro). A katalógus az online.kmkt.ro honlapon böngészhető.

Versíró pályázat iskolásoknak

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE) versíró pályázatot hirdet a 2021–2022-es tanévben 7–8. osztályos erdélyi, partiumi, bánsági diákok számára. Nézz szét szülővárosodban, szülőfaludban, és fogalmazd meg versben: mit jelent számodra, miért jó ott élni, miért jó oda visszamenni, miről ismerik meg, akik nem jártak még ott, mit ajánlanál figyelmükbe? A pályaműveket (legtöbb két verset, egyenként 25 sornál nem hosszabbat) és egy fényképes bemutatkozást (név, postacím, e-mail-cím, születési dátum, iskola, segítő tanár) Word dokumentum formájában október 31-ig várják a verspalyazatazenerdelyem2021@gmail.com e-mail-címre, az üzenet tárgyánál Az én Erdélyem! jeligével. A pályázat díjai: I. helyezett 80 ezer forint, II. helyezett 70 ezer forint, III. helyezett 50 ezer forint értékű tanszervásárlási utalvány. Az első három helyezett iskoláját 2–2 ismeretterjesztő, ismeretbővítő társasjátékkal ajándékozzák meg. A zsűri tagjai: Farkas Kinga (magyartanár, a Cimbora főszerkesztője), Zsidó Annamária (magyartanár, Nagygalambfalva), Lövétei Lázár László (költő, műfordító, a Cimbora szerkesztője), Szonda Szabolcs (költő, műfordító, a Cimbora szerkesztője), Csíki András (költő, az EJKE elnöke). Eredményhirdetés online formában november 20-án, szombaton a facebook.com/cimbora.net és a facebook.com/ERDELYTJAROK oldalon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega ma Kilyénben és Szotyorban folytatja a lomtalanítást. Minden limlomot – bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat stb. – ingyenesen szállítanak el, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, 5 kiló leadott üvegért 0,5 liter sör jár.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–15 óráig Csomakőrösön és Pákéban szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet. Facebook: @live­artdance­studio.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK ERDŐVIDÉKEN. A június 16-ig zajló találkozókon az elmúlt fél esztendő önkormányzati történéseiről és megvalósításairól, illetve az elkövetkező időszak tennivalóiról és terveiről beszélnek. Köpecen ma 19 órától a kultúrotthonban, Felsőrákoson június 16-án, szerdán 19 órától a kultúrotthonban lesznek lakossági fórumok.

ÓRIÁSKIVETÍTŐN követhetjük az idei labdarúgó-Európa-bajnokság több mérkőzését a KultúrParkban ma, 19-én és 23-án. A sepsiszentgyörgyi szurkolók a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közös udvarán, a KultúrParkban felállított nagy méretű kivetítőn nézhetik az Eb több mérkőzését is.

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS. Sepsiszentgyörgyön is megszervezik a Startoljunk rá! – EU-s pályázatok erdélyieknek című tájékoztató előadást. A Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezésére indított tájékoztató körúton a képviselő és a rendezvény szakmai partnerei – a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Goodwill Consulting, a RegioConsult és a PONT Csoport – összesen nyolc erdélyi városban nyújtanak tájékoztatást civil szervezetek, illetve vállalkozók számára az uniós pályázati lehetőségekről. Sepsiszentgyörgyön június 17-én, csütörtökön 10 órától vállalkozóknak, 13.30-tól civil szervezeteknek tartanak előadást a Művész moziban. A járványügyi intézkedések miatt a helyek száma korlátozott, ezért a részvétel regisztrációhoz kötött.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ingyenes ügyintézés Illyefalván

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai június 16-án, szerdán 16–18 óráig az illyefalvi kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.