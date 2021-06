Patrik Schick félpályáról is betalált. Fotó: Facebook / UEFA EURO 2020

A glasgow-i mérkőzésen a hazai környezetben pályára lépő skótok futballoztak lendületesebben, de a lassan játékba lendülő csehek az első félidő közepére kiegyenlítették a küzdelmet. A házigazdák kihagyott ziccerei megbosszulták magukat, és a 42. percben Coufal tökéletesen ívelt középre, Schick pedig hét méterről a jobb alsó sarokba bólintott. A fordulást követően a skótok kis híján egyenlítettek, de kevéssel később jött az eddigi kontinenstorna egyik legszebb találata: az 52. percben Schickhez került a labda, aki ahelyett, hogy meglódult volna vele, a félpálya közeléből – mintegy 45 méterről – átemelte a skót hálóőrt, és ezzel megduplázta a csehek előnyét. Innen a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, de ellenlábasuknál mindig volt egy védő, vagy a remek napot kifogó Vaclik kapus, aki az utolsó pillanatokban menteni tudott, és a párharc eredménye már nem változott.



Hármat vágtak a hollandok

Amszterdamban a hollandok már az első sípszó után ostromolni kezdték az ukrán kaput, gólt azonban nem tudtak szerezni, hiszen hol az ellenfelek hálóőre, hol a védők minden egyes alkalommal menteni tudtak. A második félidő elején sem változott a játék képe, de ekkor már góllá érett az Oranje fölénye. Az 52. percben Wijnaldum megszerezte a vezetést, majd hét perc múlva Weghorst is eredményes volt. Kétgólos előnyük tudatában némileg visszavettek a tempóból a hollandok, s az ukránok négy perc alatt ezt meg is büntették: előbb Jarmolenko bombagóljával szépítettek, majd Jaremcsuk fejesével egyenlítettek. Frank de Boer tanítványai gyorsan reagáltak a két gólra, és a 85. percben Dumfries fejesével ismét vezetést szereztek. A szinte végig jó iramú, élvezetes meccsen mindkét csapat sportszerűen futballozott, ezért a német Felix Brych játékvezetőnek csak egyszer kellett felmutatnia a sárga lapot.



Az osztrákok első Eb-sikere

A Bukarestben megrendezett találkozót az észak-macedón csapat kezdte aktívabban, azonban az osztrákok az első lehetőségüket már gólra is váltották: a 18. percben Sabitzer bal oldali beadását Lainer belsővel a hosszú sarokba helyezte. Ezt követően kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, és Pandev révén egy szerencsés góllal egyenlített az Eb-újonc. A második félidőben az osztrákok sebességet váltottak, ám a játékrész első óriási ziccerét mégis ellenfeleik hagyták ki. A folytatásban is Ausztria válogatottja birtokolta többet a labdát, az észak-macedónok viszont ellentámadásaik révén voltak veszélyesek. A csereként pályára lépő Gregorisch a 78. percben – az Eb-k történetének 700. góljával – ismét előnyhöz juttatta az osztrákokat, a véghajrában pedig még Arnautović is betalált a kitámadó riválisok kapujába.

Eredmények: * C-csoport, 1. forduló: Ausztria–Észak-Macedónia 3–1 (gsz.: Lainer 18., Gregoritsch 78. Arnautović 90., illetve Pandev 28.), Hollandia–Ukrajna 3–2 (gsz.: Wijnaldum 52., Weghorst 59., Dumfries 85., illetve Jarmolenko 75., Jaremcsuk 79.) * D-csoport, 1. forduló: Skócia–Csehország 0–2 (gsz.: Schick 42., 52.). (t)