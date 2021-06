Sepsibodokon beindult az élet

Az előkészületekről Fodor István Bodok községi polgármesterrel beszélgettünk. Ő alapmestersége révén is közel áll az állatokhoz, felismerte a lovassport turisztikai és idegenforgalmi fontosságát, tudván azt is, hogy a Mikó-kastély tulajdonosainak körében szintén közismert volt a lovászat. Ennek hagyományát folytatja a jelenkor szintjén. Elhatározta, hogy visszahozza az Oltszemen kitenyésztett vérvonalú lófajtát. A kancákat fedeztetni vitte Magyarországra, majd itteni és magyarországi kapcsolatai révén az oltszemi mellékgazdaságba visszakerült egy Lobogó vérvonalú fedezőmén is.

– Sietnünk kell – mondta –, mert rohan az idő. Várjuk, hogy a hét hektárra terjedő kastélykertben lekaszálhassuk a szénát, ebben egyelőre az időjárás akadályoz. Van egy 150 férőhelyes lelátónk, amelyet hamarosan fel kellene szerelni, rendezni a pályát. Jelen pillanatig a versenyre bejelentkezett 16 kettes és három négyes fogat, eddig ez összesen 60 lovat jelent a mi megyénkből, a fogarasi ménestől, Nagyvárad, Beszterce, Gyergyó, Máramaros, Arad és Ploiești vidékéről, de külföldről is várunk résztvevőket: két négyes fogatot Magyarországról, egy kettes fogat a szilvásváradi állami ménesről érkezik. Kezdjük a lovak számára szükséges helyek előkészítését, bírók jönnek Magyarországról, érkezik a pályaépítő Finta Gábor, a vendégeket el kell látni. Ennyi bejelentkezőnk még soha nem volt az oltszemi versenyre.

Tiszteletben kell tartanunk a járvány­ügyi megszorításokat, s ezek miatt nagy dínomdánomra, koncertekre nem lehet számítani. Pénteken már megkezdődik a díjhajtás, szombaton a maraton, s utána az akadályverseny és a díjkiosztás. Ehhez hasonló mutatós látványra eddig nem került sor nálunk.

Bodoki utcakép

Hétköznapi kihívások

Az elöljáró elmondta, hogy a napokban nyújtják be a bukaresti fejlesztési minisztériumban a kastély épületének felújítási és restaurálási tervét, s nagyon remélik, hogy azt kedvezőleg bírálja el a szaktárca, ugyanis a kastély A kategóriás műemlék. Az épületben most nem zajlik semmilyen munka. Sajnos, egy nagyobb szakaszon leomlott az épületet övező kőkerítés, amit a szabályoknak megfelelően vissza kell építeniük.

Elkészült Bodokon az új esketőterem a művelődési otthon egyik helyiségében, várják a frigyre lépni akaró fiatalokat. Az orvosi rendelő tetőterében kialakítottak két vendégszobát eljövendő vendégeik számára. A községközpontban kiadták a még hátralevő két mellékutca (a ravatalozó felé tartó körutca és a Kicsi utca) burkolatának felújítására-aszfaltozására a munkakezdési utasítást a megyei útügynek. A felújítás költségeit a község önerejéből fizeti. Pályáznak is, öt új játszótéri berendezést vásárolnának, mert az új rendelkezések szerint ezek már nem készülhetnek fából.

Zalánban is lesz munkálat, majdnem 600 m hosszú betonsáncot építenek egészen Bencefalva kezdetéig, kialakítják a bekötéseket a telkek kapujáig. Három cég tett le ajánlatot, küszöbön a versenytárgyalás. Fel akarják újíttatni a Suta felé vezető utcát is, de sajnos eddig négy cég lépett vissza. Nem mondanak le róla, már csak azért sem, mert a kivitelezésre kapott összeg egy része árvízsegélyből van.

– Zajlik a tavasz végi nagytakarítás mind a három településen, sajnos, nem minden lakó kapcsolódik be, akadnak olyanok is, akik még a saját kapujuk előtt sem képesek lekaszálni a gyomot, arra várnak, hogy végezzék el azt az önkormányzat alkalmazottai. Aki nálunk szemetel, azt bírságra kötelezzük – hangsúlyozta a polgármester. Elmondta, hogy az oltszemi mellékgazdaságnál a pórul járt kisállatok is oltalomra találnak. A napokban két kis vadmalacot mentettek meg Csernátonban, és egy kutyák marta szarvasborjút is, ezek az oltszemi mellékgazdaságban kaptak menedéket, s a közelben lakók tejjel etetik.



Megújult a templom orgonája

Ez év szentháromság vasárnapján orgonaavató ünnepséget tartottak a sepsibodoki református templomban. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a magyar kormány és a helyi Trio Impex Kft. jelentős anyagi támogatása révén Szentháromság vasárnapján szólalt meg újra a gyülekezet Kolonits-féle orgonája.

Roth Levente, a 850 lelket pásztoroló lelkész elmondta, hogy a világháborús körülmények és az idő által megviselt hangszer 2019-ben került Pap Zoltán székely­udvarhelyi mester műhelyébe, és most pünkösd ünnepén szólalt meg újra a műemlék templomban. A hálaadó istentiszteletet ünnepivé, felejthetetlenné tételében közreműködött Sipos Lehel orgonaművész, az egyházközség kórusa és az ifjúsági csoport. Igét hirdetett nt. Incze Zsolt Sepsi református egyházmegyei esperes, s elhangzott újra az egyházi énekből: Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

A bodoki hívek Istenben bízó reménnyel várják az életkörü­mé­nyek jobbulását – érződött ki az ez évi Gyülekezeti Értesítőből is.

Kátai Zsuzsánna iskolaigazgató

A Henter Károly-iskolában

Kétszázötvennégy gyerek tanul szakképzett pedagógusok irányításával a község három iskolájában és három óvodájában. Tudva azt, hogy az iskolai élet tele volt kihívásokkal, az eredmények és a nehézségek felől Kátai Zsuzsanna igazgató-tanártól érdeklődtünk.

– Az ősszel nagy örömmel vettük birtokunkba a zaláni felújított iskolát és óvodát s a magyar kormány támogatásának köszönhetően új bútorzattal is ellátott osztálytermeket. Műszaki eszközök terén ebben a tanévben jelentős eredményeket értünk el. Az online oktatás hatékonyságának növelése érdekében részt vettünk a Wireless Campus nemzeti integrált platformprojektben, s így jött létre egy olyan wifi-infrastruktúra, amely biztosítja az internetlefödöttséget. A helyi tanács és a megyei tanfelügyelőség támogatásával hozzájutottunk okostévéhez és laptopokhoz is. Az országos Iskola otthonról programban az év végén 57 gyerek, a rétyi HS Timber Group támogatásának köszönhetően még 65 tanuló kapott hordozható táblagépet, de még mindig maradt 132 tanuló, akik számára mihamarabb biztosítanunk kell a feltételeket, ha esetleg ismét online oktatásra kerülne sor. Pályázatot nyújtottunk be a Versenyképesség operatív programhoz más digitális eszközök beszerzésének finanszírozására. Működik az Iskola iskola után felzárkóztató programunk is negyvenhat elemista résztvevővel Oltszemen és Zalánban is.