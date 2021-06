Drónbemutató Sepsiszentgyörgyön

A látottak után kisebb csoportokban tanácskoztak a a gazdák, latolgatták a drónok használatának előnyeit. Gazdaszemmel számolgatták, mit jelenthet, ha egyénileg, de akár közösen is vásárolnak egy mezőgazdasági drónt.

A rendezvényen jelen volt Könczei Csaba parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja és Kozma Béla háromszéki agrárigazgató is, valamint a Solfarm tulajdonosa, Bartha János és igazgatója, Kiss-Bar­tha Péter. A drónokat – kínai gyártmányút és saját fejlesztésűt is – a marosvásárhelyi székhelyű APPIA Drones biztosította, a gyakorlati bemutatót Gálfi Áron vezette, a drónokról szóló elméleti tudnivalókat Dósa József Géza falugazdász ismertette.

A szervezők a bemutató előtt elmondták: nem gondolták, hogy ennyien eljönnek, ez igazolja a gazdák tudásvágyát, kíváncsiságát.

Könczei Csaba rövid beszédében kiemelte: a mezőgazdaság jövője az innovatív technológiákban rejlik, a drónok ennek egyik részét képezik. Bizonyos, hogy rövid időn belül a nagy farmokon ott lesznek a drónok, de a kisebb gazdaságok is igyekeznek majd használni ezt a technológiát, ha nem is saját eszközzel, de szolgáltatásként mindenképp – húzta alá a képviselő.

Dósa József Géza előadásában hangsúlyozta, többféle mezőgazdasági hasznosítása van a drónoknak. Használhatóak adatgyűjtésre, a spektrális kamerák segítségével azonosítható a betegségek, a kártevők jelenléte, de akár egy-egy parcella állományának tőszámát is fel lehet mérni, ugyanakkor a parcellák beazonosításában is hasznosak. A drónok használhatóak granulátumok kiszórására, így könnyen juttatható a kultúrákra tápanyag, növényvédő szer. Nagy segítséget jelenthetnek a permetezésben is. Előnyük, hogy taposás, a növények megsértése nélkül szórják ki a permetlevet. Nem függnek az időjárástól, akkor is használhatóak, amikor a talajnedvesség nem engedi a vontatott, függesztett vagy önjáró permetezők bevetését – emelte ki.

A drónok repüléses gyakorlati bemutatóját megelőzően Gálfi Áron azok műszaki paramétereit ismertette. Hosszabban beszélt a bemutatott permetező drónról, amely húszliteres permetlétartállyal volt felszerelve. Egy hektárt 12 perc alatt permetezhet meg, a kijuttatott permetlé hektáronkénti mennyisége 5–120 liter között lehet. A permetezés sávját a drón repülési magassága szabályozza, magasabbról szélesebb sávot tud lefedni. A drónok autonómiáját a sebesség és a szállított folyadékmennyiség szabja meg, átlagosan 12 percig, egy hektár lepermetezési idejéig repülnek egy akkumulátorral – tudták meg a jelenlévők.

Szóba került a drónok működtetésének jogi kerete is. Pilótaengedély szükséges irányításukhoz, ilyen felkészítőt az APPIA Drones székhelyén tartanak. Repülési engedélyre is szükség van, a növényvédelmi hatóság részéről is vannak előírások. A jelenlegi rendszer nem gazdabarát, így több lépést tettek már a jogi keret egyszerűsítésére – hangzott el.

A bemutatón reptetett, DJI Agras márkájú, kínai gyártmányú, 20 literes permetlétartállyal felszerelt drón ára 21 ezer euró. Reptethető kézi irányítással, de az előre felvett, a drón memóriájába átvitt GPS-adatok alapján önálló munkára is képes. Az APPIA Drones saját fejlesztésű drónokat – ADT Eagle S sorozat – állít össze, az előbb említett drónhoz képest áruk csupán 9800 euró.

A mezőgazdasági drónok az állattenyésztők munkáját is egyszerűsíthetik – mondta el érdeklődésünkre Dósa József. Segíthetnek a nyájak, csordák terelésében, felügyeletében, de kiválóan alkalmazhatók az elcsatangolt állatok felfedezésében is. A hőkamerák a legsűrűbb bozótban is megmutatják az állatok jelenlétét – mondta Dósa.