Múlt kedden mutattuk be olvasóinknak a gazdaságok korszerűsítésének pályázati lehetőségeit (4.1-es intézkedés), összefoglaltuk a fontosabb feltételeket, az intézkedés keretében pályázható összetevőket. Most az igényelhető támogatás maximális értékét és a támogatás intenzitását ismertetjük. Utóbbi kifejezés azt jelöli, hogy a megvalósításhoz szükséges összegből hány százalék kapható támogatásként.

Az átmeneti időszakra érvényes, egyelőre ideiglenes pályázati eligazító füzet szerint a gazdaságokat nagyságuk, gazdasági értékük (SO) szerint négy kategóriába sorolták be:

1. 8000 és 250 ezer euró SO közötti növénytermesztő gazdaságok

2. 500 ezer euró SO alatti állattenyésztő gazdaságok

3. 250 ezer és 500 ezer euró SO közötti gazdaságok

4. 500 ezer euró SO-nál nagyobb gazdaságok, szövetkezetek és termelői csoportok.

A kategória függvényében változik a támogatás maximális értéke, valamint a támogatás intenzitása is. Mivel a megyében csak az első két kategóriába illeszkedő gazdaságok vannak, csupán az ezekre vonatkozó előírásokat ismertetjük.

A támogatás maximális értéke az egyszerű gépvásárlás és az öntözőberendezés vásárlása esetén legtöbb 350 ezer euró lehet. A termékek előkészítését (kondicionálását), feldolgozását és marketingköltségeit is célzó növénytermesztési pályázatok esetében – beleértve a zöldséget és burgonyát termesztő gazdaságokat is – a támogatás maximális értéke egymillió euró lehet. Ugyancsak egymillió euróra pályázhatnak az állattenyésztő gazdaságok fejlesztésre, ha termék-előkészítést is megvalósítanak a pályázat útján. A szántóföldi zöldségeket, burgonyát ter­mesztő gazdaságoknál, amelyek csak a termelést korszerűsítik, a mezőgazdasági termékeket eladásra előkészítik és a marketinges költségek elszámolását igénylik, a támogatás maximális értéke 600 ezer euró lehet. Akik viszont meleg- és üvegházakban termesztik a zöldséget, a támogatás értéke felmehet egymillió euróig.

A pályázati eligazító füzetben megtalálható magyarázat szerint a termékek előkészítése (kondicionálása) az alábbi tevékenységeket foglalja magában: előválogatás, válogatás, méret szerinti válogatás, levelek vagy gyökér levágása, mosás, szárítás, takarítás, viaszozás, fényesítés, kötés (pl. zöldhagyma esetében), csomagolás, tárolás klimatizált helyiségben, hűtés stb. Ezen tevékenységek a friss termékként való értékesítést vagy a feldolgozónak történő eladást szolgálják.

A pályázó szövetkezetek és a termelői csoportok közös beruházás megvalósítása esetén maximálisan 1,5 millió eurót kaphatnak támogatásként.

A támogatás intenzitása 50 százalékos, de emelkedhet legtöbb 70 százalékig a 8000 és 250 ezer euró SO értékű gazdaságoknál. Szövetkezeteknél és termelői csoportoknál az emelkedés 90 százalékig mehet.

Az induló 50 százalékos intenzitás mellett 20 százalékos intenzitásnövekedés jár, ha a pályázó 40 év alatti fiatal, rendelkezik megfelelő szakmai képzettséggel, és a gazdasága jogi bejegyzése nem régebbi öt évnél. 20 százalékos intenzitásnövekedés jár akkor is, ha a pályázó a teljes gazdaságában ökogazdálkodást folytat vagy ökogazdálkodásra való átállási időszakát tölti. 20 százalékos intenzitásnövekedés jár abban az esetben is, ha a pályázó az APIA-nál a területalapú támogatásban a környezetkímélő intézkedés (10-es intézkedés) keretében zöldítést (4-es csomag) vállalt. Ugyancsak 20 százalékos intenzitásnövekedés jár az állandó gyepeknél is, ha azok több mint fele magas értékű gyep, és a pályázat útján csak az ezeken használható mezőgazdasági gépeket vásárolják meg. Ugyancsak 20 százalékos intenzitásnövekedés jár a hegyvidéki, hátrányos gazdasági helyzetűnek számító gazdálkodók pályázatai esetében is. 20 százalékos növekedés jár pluszban a szövetkezetek, illetve termelői csoportok esetében, ha a pályázat útján közös beruházás valósul meg.